لطيفة بنت محمد:قصص إرث دبي شكّلت شخصيتي وهويتي

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، إن شغف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وحبه لبلاده وشعبه، عطفاً على إصرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة الإنجاز تلو الإنجاز، كانا عنصراً بارزاً في تشكيل شخصية سموها وهويتها، وتعزيز الشغف في نفسها للعطاء وحب العمل للبلاد.

ودوّنت سموها على حسابها في منصة «إكس» أمس: «منذ طفولتي كنت أرى شغف جدي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وحبه لبلاده وشعبه، وإصراره على بناء دبي الحديثة، وكبرت وأنا أرى والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يخلق إنجازاً بعد إنجاز».

وأضافت سموها: «هذه واحدة من قصص إرث دبي التي شكّلت شخصيتي وهويتي، وعززت في نفسي الشغف للعطاء وحب العمل لبلادي».

وتأتي تغريدة سموها بعد مرور بضعة أيام على إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة «إرث دبي» الهادفة لإحياء ذاكرة الإمارة التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسّد ملامح تطورها وحياة أهلها عبر الأجيال.