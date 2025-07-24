شرطة دبي تطلق بودكاست «متعافي» للتوعية بمخاطر المخدرات

تطلق إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اليوم، أولى حلقات سلسلة بودكاست «متعافي» الهادفة إلى التوعية بمخاطر آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأثيراتها على الأسرة بشكل خاص.

والمجتمع بشكل عام، وعواقبها السلبية التي قد تنتهي بنتائج غير متوقعة، قد تصل إلى عقوبة السجن، أو في أسوأ الأحوال، فقدان عزيز جرّاء جرعة زائدة.

البودكاست، الذي تدير حواره مهرة المرزوقي، وتُبث أولى حلقاته عبر قناة شرطة دبي على «اليوتيوب» يستضيف أباً مكلوماً بفقدان ابنه جرّاء جرعة زائدة، فيروي بحسرة كيف حوّلت المخدرات حياة العائلة إلى كابوس، وكيف أنه لم يكن يتخيل أو يصدق يوماً «أن يضع ابنه في القبر»، وذلك في إطار حرصه على توعية المجتمع حتى لا تتكرر هذه القصة المأساوية مع عائلة أخرى.

وأكد العقيد الدكتور سعود الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن البودكاست توعوي إنساني، يُلقي الضوء عن كثب على تجارب إنسانية ومأساوية خلّفها تعاطي المواد المخدرة، وذلك لتوعية أبناء المجتمع بعدم السير في هذا الطريق المُظلم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

وأشار إلى أن البودكاست يُسلّط الضوء عن كثب على قصص حقيقية في المجتمع، سواء كانت نتائجها وخيمة ومأساوية، أو انتهت برحلة تعافٍ للمتعاطي عبر الاستفادة من المادة (89) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تفتح باب أمل لمرضى التعاطي للحصول على فرصة للعلاج دون تبعات قانونية.

بدورها، أكدت مهرة المرزوقي أن الحلقة الأولى من البودكاست، التي تحمل عنوان «صرخة ألم ونداء»، تنقل قصة أبٍ مكلومٍ فقد ابنه جرّاء جرعة زائدة.

حيث يتحدث عن تفاصيل حياة نجله، وما الأسباب التي أوصلته إلى هذه النهاية المأساوية، ويوجه رسالة إلى جميع أولياء الأمور لحماية أبنائهم من تجار ومروّجي المواد المخدرة ورفقاء السوء.

وبيّنت المرزوقي أن تفاصيل الحلقة تضمنت لحظات عاطفية جرّاء الفقدان المُفجع للأب وللأسرة بأكملها، وتحمل في طياتها رسائل مهمة لكافة أفراد الأسرة وأبناء المجتمع.

وفي الحلقة الأولى، يسرد الأب، الذي اختارت له شرطة دبي اسم «أبو عمر» حفاظاً على خصوصية أسرته، بداية تعاطي ابنه نتيجة مرافقته لرفقاء السوء، إلى أن انتهى الأمر بالخبر الصادم بإعلان وفاته جرّاء جرعة زائدة.

ويمكن متابعة جميع ما ينشر عبر بودكاست التعافي عبر وسمي #بودكاست_متعافي، و#recoveredpodcast، على مواقع التواصل الاجتماعي.