ضاحي خلفان: مبادرة «عام المجتمع» تدعم أهداف «توعية ورعاية الأحداث»

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الجمعية تسير على نهج القيادة الرشيدة، في كل أنشطتها وبرامجها ومبادراتها المجتمعية، التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وخدمة قضايا المجتمع.

مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي لتؤكد تجسيد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتدعم كل أهداف واستراتيجية جمعية توعية ورعاية الأحداث.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع الجمعية الـ 74، بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ 73، بعد الاطلاع عليه، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالموارد المالية للجمعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بحيث يعود ريعها كونه دخلاً إضافياً للجمعية كشراء العقارات وتأجيرها.

كما تم مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الـ32، والاطلاع على التقرير الإداري تمهيداً لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية. وجرى استعراض التقرير المالي والموازنة المالية المتوقعة للعام الجاري 2025م، والتي تشمل الرواتب والأجور والمكافآت، والمصاريف الإدارية العمومية، بالإضافة إلى مخصصات الأنشطة، التي تقوم بها الجمعية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة البرامج والأنشطة للعام الجاري، وعرض متطلبات مركز صون لهيئة تنمية المجتمع، كما ناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بالمسابقات والبرامج والأنشطة، التي تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وما استجد من أعمال، وعدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال.