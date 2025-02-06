«موانئ دبي» شريكاً منظماً للدورة 10 لـ«منتدى إدارة المشاريع»

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية، تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية والتعاون في تنظيم الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي اختتمت مؤخراً تحت شعار (مستقبل مستدام).

وتأتي المذكرة تتويجاً لاستدامة النجاح الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، حيث رسخ مكانته على أجندة المؤتمرات والمنتديات الدولية المتخصصة في إدارة المشاريع.

وقع المذكرة ممثلاً عن الهيئة، موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، في موانئ دبي- دول مجلس التعاون الخليجي-.

وقالت موزة المري: «أسهمت هذه الشراكة في ترسيخ مكانة المنتدى على أجندة المؤتمرات العالمية باعتباره منصة لطرح الأفكار الجديدة في مجال إدارة المشاريع الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ العملاقة، واستعراض أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبتكرة في مجال إدارة المشاريع الكبرى».

وأضافت: «تعد استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية، من العوامل الرئيسية التي أسهمت في إنجاح المنتدى وتعزيز موقعه على خارطة الأحداث والفعاليات على المستويين الإقليمي والدولي.

حيث حقق تضافر الجهود، رؤيتنا في طرح نموذج مثالي للمنتدى، شارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين، بأطروحات مهمة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب المميزة لمدينة دبـي في إدارة وإنجاز المشـاريع العملاقة والأيقونية فـي الوقت المحدد، أبـرزها إنجاز مشروع تمديد الخط الأحمر لمترو دبـي «مسار 2020» على الرغم من تحديات جائحة كورونا، وكذلك تنفيذ مشـروع الجسر الأيقونـي «إنفينيتي» على الرغم من تعقيد تصميمه.

من جانبه قال عبدالله بن دميثان: «تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات التزام موانئ دبي بتعزيز الابتكار والتميز في تطوير البنية التحتية واللوجستية. ويعد المنتدى منصة حيوية لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، واستكشاف الحلول المتقدمة في مجال إدارة المشاريع».

وأضاف: «تشكل الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات دعامة أساسية لتعزيز مستقبل البنية التحتية واللوجستيات المستدامة. ونعمل من خلال هذا التعاون المثمر على تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة وقدراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى والتحويلية.

حيث وفّر لنا المنتدى منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات، بدايةً من تطوير البنية التحتية العالمية للنقل، وصولاً إلى دمج التقنيات الذكية التي تعزز كفاءة سلاسل التوريد. ويبقى التزامنا راسخاً بدعم المبادرات التي ترسم ملامح مستقبل التجارة واللوجستيات والتنمية الحضرية المستدامة».