سعيد الطاير يتسلم «جائزة التميز القيادي مدى الحياة» من «ساندهيرست» بلندن

تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «جائزة التميز القيادي مدى الحياة» من ساندهيرست، في لندن بالمملكة المتحدة، كأول فائز بهذه الجائزة المرموقة عالمياً في القطاع المدني.

جاء التكريم تقديراً لمسيرة قيادية حافلة بالإنجازات والريادة في قطاع الطاقة والمياه، ولتجسيده قيادة القدوة باتباع رؤى وتوجيهات القيادة الملهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُمثل فوز معالي الطاير بهذه الجائزة المرموقة والأولى من نوعها، تتويجاً لمسيرة قيادية استثنائية أسهمت في جعل دبي ودولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والابتكار في قطاعات الطاقة المستدامة والخدمات الحيوية.

وتُعد جائزة ساندهيرست للتميز القيادي مدى الحياة اعترافاً عالمياً رفيعاً بمساهمات القادة الاستثنائيين الذين تركوا أثراً عميقاً ومستداماً في مجالاتهم ومجتمعاتهم، متجسدةً أسمى قيم القيادة التي تروج لها الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست.

وقال فوغان كنت-بين، مدير مؤسسة ساندهيرست: «يُعرِّف شعار ساندهيرست اخدِمْ لِتَكون قائداً قيمنا المؤسسية. يتعلم ضباط الجيش أن القيادة الحقيقية تنبُع من خدمة من يقودونهم، لذا، فإنه لشرفٌ عظيمٌ أن نُسند هذه الجائزة في دورتها الأولى إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لخدماته الاستثنائية ورؤيته القيادية. هذه الجائزة ليست مُستحقةً فحسب، بل هي تجسيدٌ حيٌ للمبادئ التي نتمسك بها».

وقال معالي الطاير: يشرفني أن أهدي هذه الجائزة للقيادة الرشيدة لأن التزامها الراسخ بالتميز والريادة هو المعيار الذي نسعى لتحقيقه والأساس الذي نتبناه جميعاً، ويتردد صداه بعمق في جميع مؤسساتنا، حيث يُعد مبدأ القيادة بالقدوة متجذراً في طبيعتنا ومتأصلاً في فطرتنا.

وأضاف معاليه: نسترشد برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قدم نموذجاً قیادياً استثنائياً لدولة الإمارات والعالم وسیظل نبراساً فریداً وإرثاً إماراتياً شامخاً للإنسانية وصولاً بالدولة ومؤسساتھا للرقم واحد في جميع المجالات، وتحقیق التمیز المستدام وھو شعار سموه المرفوع طوال خمسین عاماً مضت ولا تزال المسیرة تذخر بالمزید من الإنجازات الفریدة.

وقال معالي الطاير: يشرفني أن أتسلم – وبمشاعر عميقة من الامتنان – جائزة التميز القيادي مدى الحياة في القطاع المدني في دورتها الأولى من ساندهيرست العريقة، إن هذا التكريم يتجاوز كونه تكريماً شخصياً فهو يجسد رؤية وطموحات وتطلعات وطني الحبيب، دولة الإمارات.

كما قال معاليه: «في الهيئة، قمنا بغرس هذه القيم القيادية النبيلة في جميع المستويات التنظيمية في المؤسسة. لقد كان نهجي الشخصي على الدوام إلى جانب فريق عملي هو أن نكون قدوة في الأداء، نؤدي عملنا وواجبنا بنزاهة وابتكار مع سعي حثيث للتميز والريادة.