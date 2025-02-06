«كهرباء دبي» و«إيه بي بي» تبحثان الشراكة في «الطاقة الذكية»

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ماسيميليانو تشيفاليتي، رئيس قطاع الطاقة الذكية في شركة «إيه بي بي»، في اجتماع عقد بمبنى الهيئة الرئيس.

وتطرق اللقاء إلى أوجه وإمكانات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مختلفة تشمل أتمتة الشبكة الذكية وحلول الصيانة التنبؤية وأنظمة إدارة الطاقة الحديثة، انسجاماً مع جهود الهيئة الراسخة في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء لبناء منظومة طاقة ذكية ومتكاملة.

واستعرض معالي سعيد الطاير جهود الهيئة في إرساء البنية التحتية للطاقة والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة لتحقيق سعادة المتعاملين والشركاء وجميع المعنيين.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة ملتزمة بتعزيز التعاون العالمي، وتبني حلول الجيل المقبل التي تضمن ريادة دبي في الاستدامة وتطوير البنية التحتية الذكية.

وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة وإبرام شراكات عالمية لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز موثوقية الخدمات ودعم أهداف الاستدامة الطموحة لإمارة دبي.

وسلط معاليه الضوء على دور الهيئة المحوري في تعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للابتكار في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.