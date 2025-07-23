«طرق دبي» تكثف فعاليات التوعية لدعم سلامة المشاة

كثفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي منذ بداية العام الجاري 2025 تعاونها مع شركات التطوير والمقاولات العقارية لإيصال رسائل التوعية المرورية لعشرات الآلاف من العمال حول قواعد السلامة المرورية للمشاة، وكيفية تجنب حوادث الدهس.

وتشير الدراسات الإحصائية، التي أجرتها الهيئة إلى أن عبور الشوارع السريعة من غير الأماكن المخصصة وسوء تقدير سرعة المركبات من قبل المشاة من أكثر العوامل، التي أدت إلى وقوع حوادث دهس نتج عنها حالات وفاة.

وبينت الدراسات أن منطقة القوز وند حصة من المناطق التي شهدت حالات وفاة ناتجة من حوادث دهس، بواقع حالتي وفاة في كل منطقة، وتوزعت بقية الحالات على بقية الشوارع في دبي.

السلامة المرورية

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات نجاحها في خفض نسبة وفيات حوادث الدهس في إمارة دبي من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في العام 2007 إلى 0.35 حالة وفاة في العام الماضي 2024.

وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى إنجازات الهيئة وشركائها في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية، التي تشمل أربعة مؤشرات رئيسة من بينها مؤشر وفيات حوادث الدهس، بالإضافة إلى بقية المؤشرات التي تشمل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان ومعدل الوفيات لكل 10 آلاف مركبة مسجلة.

وتعد الهيئة سنوياً خططاً تشغيلية مدروسة وممنهجة للفعاليات والبرامج التوعوية، التي تُصَنّف وتقسيمها بحسب الفئات العمرية، وبناء على المؤشرات والإحصائيات المرورية والغايات الرئيسة للهيئة المرتبطة بالصحة والسلامة والأمن.

بالإضافة إلى مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي. وعملت الهيئة منذ بداية العام الجاري 2025 على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص لدعم برنامج «سلامة المشاة على الطرقات»، مع التركيز على شركات التطوير والمقاولات العقارية الكبيرة في دبي، التي تضم عشرات الآلاف من العمال ضمن مساعي الهيئة لتوصيل الرسائل التوعوية إلى هذه الشريحة لدعم وتعزيز سلامة المشاة في إمارة دبي.

ثلاث لغات

وأثنت الهيئة على شركة إعمار العقارية التي دعمت مشروع «سلامة المشاة» بهدايا مخصصة للبرنامج مطبوع عليها تعليمات سلامة المشاة بثلاث لغات، بالإضافة على رابط فيديو يشرح أهمية عبور الشارع من الأماكن المخصصة لذلك.

مشيرة إلى أن البرنامج المشترك مع شركة إعمار يستهدف في عامه الأول 20,000 عامل في شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع الطرق والجسور ومناطق التطوير التابعة لشركة إعمار.

ونظمت الهيئة نحو 24 فعالية توعوية للعمال ضمن برنامج سلامة المشاة في العام الماضي 2024 استفاد منها ما يزيد على 12,500 عامل، بالإضافة إلى وضع منشورات بأحجام مختلفة في مناطق عدة في دبي أبرزها مواقف الحافلات العامة، والمطاعم، والمقاهي.

والمحال القريبة من المواقف، أو بالقرب من مناطق مسكن العمال في جبل علي والقوز والمحيصنة وورسان، وتحتوي تلك المنشورات على التعليمات الخاصة بسلامة المشاة بثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردو ومزودة بصور توضيحية ورموز استجابة سريعة لأفلام فيديو توعوية تشرح بطرق سهلة وبسيطة مخاطر عبور الشوارع من غير الأماكن المخصصة.

انخفاض حوادث الدهس في الإمارة إلى 0.35 حالة لكل 100 ألف