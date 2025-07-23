«طرق دبي» تكثف فعاليات التوعية لدعم سلامة المشاة

وبينت الدراسات أن منطقة القوز وند حصة من المناطق التي شهدت حالات وفاة ناتجة من حوادث دهس، بواقع حالتي وفاة في كل منطقة، وتوزعت بقية الحالات على بقية الشوارع في دبي.
السلامة المرورية
وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى إنجازات الهيئة وشركائها في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية، التي تشمل أربعة مؤشرات رئيسة من بينها مؤشر وفيات حوادث الدهس، بالإضافة إلى بقية المؤشرات التي تشمل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان ومعدل الوفيات لكل 10 آلاف مركبة مسجلة.
بالإضافة إلى مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي. وعملت الهيئة منذ بداية العام الجاري 2025 على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص لدعم برنامج «سلامة المشاة على الطرقات»، مع التركيز على شركات التطوير والمقاولات العقارية الكبيرة في دبي، التي تضم عشرات الآلاف من العمال ضمن مساعي الهيئة لتوصيل الرسائل التوعوية إلى هذه الشريحة لدعم وتعزيز سلامة المشاة في إمارة دبي.
ثلاث لغات
مشيرة إلى أن البرنامج المشترك مع شركة إعمار يستهدف في عامه الأول 20,000 عامل في شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع الطرق والجسور ومناطق التطوير التابعة لشركة إعمار.
والمحال القريبة من المواقف، أو بالقرب من مناطق مسكن العمال في جبل علي والقوز والمحيصنة وورسان، وتحتوي تلك المنشورات على التعليمات الخاصة بسلامة المشاة بثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردو ومزودة بصور توضيحية ورموز استجابة سريعة لأفلام فيديو توعوية تشرح بطرق سهلة وبسيطة مخاطر عبور الشوارع من غير الأماكن المخصصة.