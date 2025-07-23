620 مشاركة في برنامج «غراس الصيف» من «إسلامية دبي»

واصل برنامج «غراس الصيف»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحقيق أهدافه التربوية والاجتماعية في موسمه الحالي، مسجلاً مشاركة 620 طالبة في أسبوعه الثاني، وسط بيئة تعليمية متكاملة تجسّد رؤية الدائرة في أن تكون أقرب إلى المجتمع، وبخاصة فئة النشء.

وقد أقيم البرنامج في 33 فصلاً دراسياً، تحت إشراف 45 معلمة، وبدعم من 77 متطوعة، ساهمن في تقديم 539 ورشة تعليمية وتفاعلية، بواقع 922 ساعة تعليمية، توزعت بين الجوانب القيمية، والأنشطة القرآنية، والبرامج المهارية.

وشهد الأسبوع الثاني تنفيذ باقة من الورش التفاعلية الملهمة التي أضافت بعداً معرفياً وتثقيفياً ثرياً لتجربة المشاركين، حيث انطلقت بهم ورشة رحلة مع القمر والنجوم في جولة فلكية ممتعة مزجت بين العلم والدين.

كما فتحت ورشة الحصالة الذكية آفاقاً جديدة في نفوس الطلبة نحو العطاء والعمل الإنساني.أما ورشة «بناء مهمتك الفضائية» بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، فقد أطلقت خيال المشاركين نحو الفضاء الرحب، وعرّفتهم بأسرار المهام الفضائية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مسؤولة برنامج «غراس الصيف»، أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال المجتمعي المتنامي على البرنامج، وتعزز ثقة أولياء الأمور في مضمونه التربوي.

مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ القيم والهوية الوطنية في نفوس الأبناء، ضمن بيئة تربوية آمنة ومحفّزة، تدمج التعليم بالترفيه، وتسهم في بناء جيل واعٍ، مسؤول، ومتمسك بهويته الدينية والوطنية.