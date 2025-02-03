تعاون بين "طرق دبي" و "إي آند الإمارات" للارتقاء بالبنية التحتية للتنقل

عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اجتماعاً مع وفد من شركة "إي آند الإمارات"، لبحث سبل تعزيز استخدام التقنيات المستقبلية في مجالات التنقل والاتصالات، واستعراض آفاق التعاون في المشاريع المشتركة بين الجانبين، وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للتنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

وتناول الاجتماع بحث توظيف التقنيات المتقدمة، مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين خدمات التنقل الذكية وتقديم حلول مبتكرة تضمن راحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العامة في دبي، وتعزز جودة الحياة، كما تم استعراض فرص استخدام شبكات الاتصال الحديثة لتوفير بيانات آنية ودقيقة عن حركة المرور والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الازدحام.

وسلّطت هيئة الطرق والمواصلات الضوء على مبادراتها الرقمية المبتكرة التي تغطي سبع مجالات رئيسية، تشمل التوأمة الرقمية والميتافيرس، والروبوتات، والنظم البيئية، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء. وتأتي هذه المبادرات ضمن المرحلة الأولى من استراتيجيتها الرقمية 2023 - 2030 التي أعلنتها مؤخرًا، والتي تتضمن 82 مشروعاً ومبادرة وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناع.

وأكد محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، التزام الهيئة بقيادة الابتكار الرقمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل واعد للنقل في دبي. وقال: "نسعى من خلال تسخير قوة تقنية الجيل الخامس لإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، وتنفيذ حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب سلسة للمسافرين، واستخدام إنترنت الأشياء لبنية تحتية أكثر ذكاءً وأمانًا، إلى دفع حدود الممكن وتحقيق الريادة في مجال النقل الذكي، من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة، نهدف إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للتنقل، يتميز بالذكاء والكفاءة والاستدامة، ليخدم مجتمعنا ويربط مختلف قطاعاته بفعالية".

تقنيات حديثة

من جهته، قال عبد الله الأحمد، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمبيعات الحكومية وكبار العملاء في "إي آند الإمارات": "نؤمن بأن التقنيات الرقمية الحديثة التي نطورها وحلولنا المبتكرة تلعب دوراً محورياً في تمكين التحول الرقمي ودعم مستقبل التنقل الذكي. نحن نعمل على توفير بنية تحتية رقمية مرنة ومتقدمة تعزز من كفاءة وجودة خدمات النقل، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات شبكات الجيل الخامس الخاصة بنا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامنا بتطوير حلول مستدامة ومتكاملة تواكب تطلعات دبي لتكون المدينة الأذكى عالمياً".

وطرح المشاركون في الورشة مجموعة من الأفكار التي سيتم دراستها لاحقاً وذلك في عدة مجالات منها منصات استخدام التنقل كخدمة، واستخدام تقنيات الجيل الخامس في وسائل النقل العام، واتصال المركبات من خلال انترنت الأشياء وأبراج الاتصالات في المدن الذكية.