فريق عطاء حمدان التطوعي يسعد 50 من كبار المواطنين في دبي

اختتم فريق عطاء حمدان التطوعي، المسجل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، مبادرة إسعاد كبار المواطنين، استهدفت 50 من كبار المواطنين، وذلك للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مركز سعادة المواطنين في دبي.

شهد الحدث حضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري للفريق، وتضمن فقرات متنوعة هدفت لإسعاد كبار المواطنين، إلى جانب مسابقات وفقرات شعرية وتوزيع الهدايا وفحوصات مجانية وعروض للفرق الحربية، في إطار سعي الفعالية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للمجتمع.

وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان للتطوع: «إن المبادرة التي يحرص الفريق على تنظيمها للعام الثالث تجسد قيم التطوع والعطاء»، مضيفاً: «نسعى دوماً لأن نكون جسراً للتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وخاصة كبار المواطنين الذين نستمد منهم الكثير من الحكمة والتجارب»، موجهاً باقة شكر لكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة، مؤكداً تطلعهم إلى مزيد من الفعاليات التي تبرز روح التضامن والعطاء، كما وجه الشكر إلى شركاء النجاح للمبادرة؛ هيئة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وخدمة الأمين، وكليات التقنية العليا، ووثيقة الولاء«أول وثيقة إلكترونية»، والانتماء، ومركز دكتور نيتروشن، وشركة فيتاساي.

يذكر أن فريق عطاء حمدان التطوعي يضم نخبة من الشباب أصحاب الكفاءات والقدرات الإبداعية والابتكارية، ما يعزز الروح القيادية ويشجع الشباب على تحمل مسؤوليات القيادة في مجال العمل التطوعي والإنساني، حيث يسعى إلى تنظيم وتنفيذ مبادرات ومشاريع خيرية واجتماعية تبرز روح التطوع والإنسانية في مختلف المجالات.