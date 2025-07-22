«صحة دبي» تطلع وفداً دولياً على تجربتها التطويرية

استقبلت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، وفداً يضم 20 قيادة صحية من مختلف دول العالم، ضمن مشاركتها في البرنامج الدولي للقيادات الصحية، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تبادل أفضل الممارسات الصحية العالمية، وتعزيز الشراكات المعرفية بين المؤسسات.

واطلع الوفد الزائر على تجربة دبي الرائدة في تطوير القطاع الصحي، وما حققته من إنجازات نوعية على مستوى الاستدامة وجودة الرعاية الصحية، بما يعكس المكانة العالمية المتقدمة، التي باتت تحتلها الإمارة في مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة.

وخلال اللقاء استعرضت فرق العمل في الهيئة أبرز ملامح التحول المؤسسي، الذي تشهده المنظومة الصحية في دبي، واستراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، إلى جانب منظومة حماية الصحة العامة وآليات الوقاية والتصدي للأوبئة.

حيث تم تقديم عرضاً تفصيلياً عن الجهود المبذولة في مجال تعزيز الصحة المجتمعية، ورفع الجاهزية الوقائية، وتكامل البنية التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.

كما استعرضت فرق العمل آليات التنظيم الصحي المعتمدة في دبي، والمعايير والسياسات الصحية المتطورة، التي تعكس نهج الهيئة ورؤيتها المستقبلية في تنظيم المهن والمنشآت الصحية في الإمارة، إلى جانب تسليط الضوء على النظام المتكامل للتأمين الصحي، والتمويل المستدام، الذي يُسهم في ضمان استمرارية الخدمات وكفاءتها المالية.

كما شهد اللقاء عرضاً متخصصاً حول نتائج المسح الصحي للأسر في دبي، ودور البيانات الدقيقة في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التخطيط القائم على التحليل والبحث العلمي.

كما قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في مركز الكوارث والأزمات التابع للهيئة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول منظومة إدارة الطوارئ الصحية، والجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الاستجابة القصوى للكوارث والأزمات، والإمكانات المتطورة التي يمتلكها المركز.

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن ما يشهده القطاع الصحي في دبي من تطورات متسارعة يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، لترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والرعاية الصحية.