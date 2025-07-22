شرطة دبي تنظم ندوة للتوعية من آفة المخدرات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، ندوة حوارية لمناقشة مُخرجات اليوم العالمي للمخدرات، الذي حمل شعار «أسرة واعية ومجتمع آمن».

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والشركاء الداخليين من شرطة دبي.

وأكد العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التزام شرطة دبي الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، خصوصاً أن مكافحة المخدرات ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مُشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل كل فئات المجتمع.

وقال: «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في مركز حماية الدولي تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية لتقديم برامج وقائية وتوعوية مُتكاملة، ونؤمن بأن دور الأسرة هو المحور الأساسي في حماية الأبناء من الوقوع في فخ التعاطي.

لذلك تُشارك شرطة دبي، من خلال المعارض والفعاليات، مع الشركاء لتسليط الضوء على سبل الوقاية والتوعية، والبرامج العلاجية وبرامج الدعم المجتمعي، إضافة إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي لتقديم المعلومات والملاحظات بسرية تامة».

ومن جانبه، قال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن الندوة تناولت العديد من المحاور ومن ضمنها تحديد المدخلات الخاصة بالفعاليات التوعية وإعداد الخطط اللازمة على أثرها، وجمع قصص النجاح للمتعافين وأسرهم والتسويق لها محلياً ودولياً، والاستفادة من تجاربهم لتطوير سبل الوقاية.