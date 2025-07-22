شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للنزيل

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية باليوم العالمي للنزيل 2025، بهدف إبراز الجهود التي تبذلها شرطة دبي، وتعكس ثقافة الدولة التي تحث على تقديم الدعم للنزلاء، وتشجيعهم من خلال العمل على تعديل سلوكهم وتأهيلهم، وإعدادهم للعودة أفراداً صالحين إلى المجتمع.

وقال اللواء مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: «إن الاحتفال باليوم العالمي للنزيل يعكس القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة، لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح ‏وتأهيل النزلاء، وتقديم الدعم اللازم لهم، والأخذ بأيديهم ليصبحوا أفراداً صالحين لإعادة دمجهم في المجتمع».

وأوضح اللواء مروان جلفار أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء، من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي، الذي تؤديه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية، تساعدهم على الاندماج في المجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسات العقابية استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من «الإنسان قبل المكان»، فحرصت على تنفيذ حزمة من البرامج، التي تعزز ثقة النزلاء بأنفسهم، ومن ثم بالمؤسسة،.

إضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد، الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعاتهم، التي سيعودون إليها بعد قضاء عقوبتهم، ليتمكنوا من نفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم، إلى جانب ممارسة شعائرهم الدينية، لدعم عملية التأهيل والتعليم بحصانة الروح، التي توازي في الأهمية حصانة الجسد والفكر.

ومن جانبه قال المقدم الدكتور خالد خليفة المزروعي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، إن الاحتفال باليوم العالمي للنزيل اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمحاضرات.

بالإضافة إلى ورشة تدريبية في فنون لعبة الشطرنج، قدمها سعيد يوسف عبدالله، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وورشة في الرسم الحر في قاعة استديو صناع المستقبل، شملت رسم لوحات فنية معبرة عن الحدث العالمي.

ورسم تصاميم خاصة بالحدث، إلى جانب محاضرة توعوية، ألقاها الدكتور عثمان محمد من مركز شرطة دبي الصحي، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية في حول مفهوم «رعاية الذات»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.