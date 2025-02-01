مسؤولون: حمدان ومكتوم بن محمد ارتقيا بدبي إلى مصاف العالمية

تصادف اليوم الذكرى السابعة عشرة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم إمارة دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في الأول من فبراير من عام 2008.

17عاماً من تولي سموهما أمانة العمل للارتقاء بدبي إلى مصاف العالمية برهنت قدرة سموهما على الوفاء بمتطلبات التكليف السامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كانا خير عضيدين في ترجمة الطموحات إلى وقائع وإنجازات، استلهاماً من مدرسة قائد متمرس في قهر المستحيل.

مرحلة استثنائية

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «جسّد تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم دبي، بداية مرحلة استثنائية في مسيرة دبي الزاخرة بالإنجازات، لترسم ملامح مستقبل التطور والنمو المستدام.

ركز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منذ توليه ولاية العهد على تعزيز المكانة التنافسية لإمارة دبي إقليمياً وعالمياً، منتهجاً رؤية استشرافية واعدة وفكراً استراتيجياً متبصراً، ليرتبط اسم سموه بالتميز والابتكار وصناعة المستقبل.

واتّسمت مسيرة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحكمة والطموح، حيث أسهمت جهوده ومساعيه الحثيثة في إحداث تأثير نوعي وتسريع وتيرة النهضة الشاملة على مستوى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كنموذج عصري ومنارة للإبداع.

واستلهاماً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، مسيرة الطموح والعطاء للارتقاء بواقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على العدالة والمساواة».

مكانة عالمية

قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة ذكرى توليه ولاية العهد في إمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة ذكرى تعيينه نائباً لحاكم دبي».

وتابع: يمثل سموهما قدوة في القيادة الملهمة، حيث أسهمت متابعتهما المستمرة وتوجيهاتهما السديدة على مدار 17 عاماً في دفع مسيرة التقدم، مما عزز مكانة دبي عالمياً في مختلف القطاعات.

تطور ونماء

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، أنها لحظة تاريخية في مسيرة الازدهار والتطور والنماء.

وقال إن هذه السنوات شهدت تحت قيادتهما الرشيدة تحقيق إنجازات عظيمة عززت مكانة دبي العالمية ورفعت من مستوى الأمان والسلامة في الإمارة، مؤكداً أن الدفاع المدني يظل ملتزماً بدعم رؤية القيادة الحكيمة وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات المستقبلية، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالأدوار الفاعلة التي يقوم بها سموهما في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصهما المستمر على رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وقال: «نجدد العهد بمواصلة العمل المخلص والجاد لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، سعياً لجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسعادة على مستوى العالم».

عطاء وإنجاز

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نستذكر مسيرة زاخرة بالإنجاز والعطاء، قدّم سموهما على امتدادها أنموذجاً ملهماً في القيادة الرشيدة السائرة على نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نستلهم في هذا اليوم من الرؤية الاستشرافية لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والتي تجلّت في دعمه المستمر للكوادر الوطنية والمواهب الشابة، وكانت ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الإمارة، ونقتدي بالنموذج الاستثنائي الذي قدمه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في الحوكمة والريادة الاقتصادية، والذي أسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار».

استشراف المستقبل

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكليفه لسمو الشيخ حمدان بن محمد لولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لحاكم دبي، وقيادة سموهما منظومة العمل الحكومي في إمارة دبي أسهمت في القفزات النوعية على مستوى الإمارة لتصبح نموذجاً عالمياً من خلال تحقيق الأهداف التنموية واستراتيجيات التطوير.

واستشراف المستقبل، واليوم نحن نحتفي بمرور الذكرى السابعة عشرة لتولي سموهما مسؤولية قيادة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة وترسيخ منظومة العمل الحكومي وتكاملها من خلال خطط تنموية استراتيجية شاملة جعلت دبي مركزاً اقتصادياً وثقافياً وإنسانياً عالمياً.

إدارة وبناء

وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: شكّل تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم دبي، لحظة تاريخية فارقة في مسيرة دبي الحديثة، أضفت بُعداً جديداً على نهج الإدارة ومسيرة البناء في الإمارة.

ومنذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد ولاية العهد، اعتمد سموه نهجاً سديداً يركز على التطوّر في مختلف المجالات، مستنداً سموه إلى رؤية استراتيجية واضحة أسهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة، ووجهة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية والشركات العالمية.

واضطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بدور محوري في مسيرة نماء الإمارة وازدهارها بصفته نائباً لحاكم دبي، مساهماً سموه بفعالية في تعزيز الخطط والبرامج التنموية الطموحة، وإرساء دعائم بيئة حاضنة للأعمال وداعمة للابتكار والإبداع.

فخر واعتزاز

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: سبعة عشر عاماً من تاريخ هذا الوطن تقف، بكل فخر واعتزاز، شاهدةً على ما حققه سموهما من إنجازات نوعية شملت كافة القطاعات بالإمارة، وما رسمه طموحهما الوثّاب من استراتيجيات التطور والتفرد التي جعلت من دبي عنواناً للصدارة على خارطة العالم، بإرادة ماضية واعية بأهدافها، ونهجاً راسخاً في استباق المستقبل في بناء الوطن، واستكمال مسيرة تميزه التي لا تتوقف، مستلهمين قيم القيادة الرشيدة ومبادئها الرفيعة من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابع الدكتور بالهول قائلاً: إن عطاءات سموهما التي تخلدها ذاكرة الوطن ستظل تقدم القدوة الرفيعة لكل أبنائه، بل وأجياله المتعاقبة، في العطاء المخلص المتفاني الذي يصوغ مفاهيم الريادة والقيادة، وهي تشكل كذلك رسالة بليغة في الوفاء للوطن، والولاء لثراه وقادته، بتلبية النداء في تحمّل المسؤولية، والنهوض بكل اقتدار بالمهام الجسام في صناعة المستقبل.

رؤية قيادية

أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استلهم رؤيته القيادية من والده، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وضع أسس نهضة دبي الحديثة، وسار سموه على هذا النهج، حيث قاد العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد والاستثمار والابتكار.

وأضاف بوسناد أن سمو الشيخ حمدان يركز على تطوير خطط التنمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الأداء الحكومي، مما يعزز تنافسية دبي عالمياً في مجالات التجارة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

وأكد أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل نموذجاً متميزاً في القيادة، مستلهماً نهجه من والده، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأوضح أن سموه يحرص على التطوير والابتكار في مختلف المهام الموكلة إليه، مستنداً إلى الحكمة والمسؤولية والطموح.

وأشار إلى الدور البارز لسمو الشيخ مكتوم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي، من خلال رئاسته اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، وإشرافه على المبادرات الاقتصادية التي تدعم هذه الرؤية.

أمن وازدهار

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي - مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»: تتشرف المؤسسة برفع أسمى آيات التهاني والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة ذكرى تولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة ذكرى تعيين سموه نائباً لحاكم دبي، مستلهمين من رؤيتهما الثاقبة خلال 17عاماً نهجاً يعزز ريادة دبي، ويؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً في الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، مقتدين بذلك بتوجيهات ومسيرة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.