237 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض والحشرات في دبي

أعلنت بلدية دبي عن تنصيب 237 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض والحشرات في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك ضمن جهودها في تطوير منظومة خدمات الصحة العامة، وتعزيز الوقاية الاستباقية وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تسببها الحشرات، ومنها حشرة البعوض تزامناً مع الدخول في فصل الشتاء التي تزداد خلاله معدلات تكاثرها.

وأنجزت البلدية تركيب هذه المصائد في مواقع مختلفة من الإمارة تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وقرب المسطحات المائية، والأسواق، والحدائق، والمرافق العامة، وغيرها.

وتلعب المصائد الجديدة دوراً هاماً في تطبيق منظومة المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة، وتعزيز مبدأ المكافحة الخضراء من خلال الاستغناء عن الاستخدام المفرط للمبيدات، والتنبؤ بالانتشار الحشري، حيث تسهم في الكشف عن مواقع تكاثر البعوض في الإمارة ومكافحته، من خلال تطبيق أحدث التقنيات لرصد ومراقبة انتشار الحشرات الطائرة، وتعزيز فعالية عمليات مكافحتها.

كما تعمل المصائد الذكية لمكافحة البعوض بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وتتميز بقدرتها على الرصد الحشري على مدار الساعة، وإعطاء تصور واضح للانتشار الحشري في إمارة دبي، وبالتالي تسهم في المكافحة الوقائية الفعّالة للصحة العامة.

وتنفذ بلدية دبي خططاً متكاملة لمتابعة عمليات التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة على مستوى الإمارة، كجزء من جهودها في تعزيز منظومة الصحة والسلامة، وتوفير الحماية والوقاية الاستباقية للمجتمع من مخاطر الصحة العامة، بما يسهم في جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة في كل يوم.