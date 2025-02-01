شرطة دبي تكرّم أفضل مسؤولي الدوريات

كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة.

والعقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، وعدد من الضباط، كرّم أفضل مسؤولي الدوريات في مراكز الشرطة في الربع الرابع من العام الماضي، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وتفانيهم في سرعة انتقالهم على مستوى مراكز شرطة دبي لأماكن الحوادث.

وشمل تكريم مسؤولي الدوريات الوكيل حافظ خلف الله حجازي من مركز شرطة بر دبي، والرقيب أول محمد موسى البلوشي، من مركز شرطة الراشدية، والعريف محمد راشد السريحي، والعريف هاني عبدالباسط محمد من مركز شرطة القصيص.

سرعة الاستجابة

وثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري الدور الكبير الذي يؤديه مسؤولو الدوريات من سرعة الاستجابة في الانتقال للحوادث بمختلف أنوعها، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن مسؤولي وأفراد الدوريات يعتبرون القلب النابض في جسد الأمن والحركة، وهم العين الساهرة على مدى الـ24 ساعة.

وقال معاليه: «إن التكريم جاء تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن والأمان وإخلاصهم في العمل، من خلال التزامهم بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع بخدمتهم وتعزيز نسبة الشعور بالأمان لديهم، وإسهامهم في ضبط المطلوبين والمخالفين»، حاثاً المكرمين على مواصلة الجهد والعطاء في العمل، والتميز في أداء واجبهم، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود أفرادها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وفي ختام التكريم شكر معالي الفريق عبدالله خليفة المري المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة دبي تميزت بتميز الموظفين المتميزين وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبهم عبّر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة دبي المتميزة.