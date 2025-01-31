مدير محاكم دبي يكرّم مراكز العضيد المتميزة

كرّم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مجموعة من المتميزين من مراكز العضيد وموظفيها، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم القيمة في خدمة المتعاملين خلال عام 2024.

يأتي هذا التكريم في إطار التزام محاكم دبي المستمر بتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وهو تجسيد لرؤيتها الطموحة في أن تكون محاكم دبي رائدة في تقديم الخدمات القضائية والإدارية.

كما يسعى التكريم إلى توفير بيئة عمل تحفز المراكز على الابتكار والتميز، مما يعكس رسالة محاكم دبي في تقديم خدمات عالية الجودة تضمن رضا المتعاملين وتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.

وذلك بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، والمديرين التنفيذيين، والسادة أعضاء لجنة مراكز العضيد وممثلي مراكز العضيد. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذا التكريم يمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية محاكم دبي في تعزيز ثقافة التميز والابتكار.

مشيراً إلى أن محاكم دبي ملتزمة بشكل دائم بتحفيز المراكز على تحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة، وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محاكم دبي لتحفيز الإبداع والتفاني في العمل، وتعكس التزامها بتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار.

وفي إطار التكريم، تم اعتماد معايير شاملة وشفافة لاختيار المراكز والموظفين المتميزين: تم اختيار أفضل ثلاثة مراكز في جائزة «وسام أفضل مركز» بناءً على مجموعة من المعايير المهمة التي تضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة،، حيث تم أخذ نتائج «تقرير المتسوق السري» في الاعتبار، والتي تعكس مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين، بالإضافة إلى تقييم سعادة الموارد البشرية الذي يبرز مدى سعادة الموظفين عن بيئة العمل،.

كما تم التركيز على مدى التزام المراكز ببنود الاتفاقية والتوجيهات الصادرة من اللجنة، وتقرير الشكاوى والملاحظات الواردة من المتعاملين، هذه المعايير تضمن إطاراً موضوعياً وعادلاً لاختيار المراكز التي حققت أعلى أداء طوال العام. تم تكريم أصحاب المراكز 3 الأولى عن كل معيار من المعايير الأربعة التي تم استعراضها.

ففي المعيار الأول «نتائج المتسوق السري»، حصل على المركز الأول مركز اليلايس للخدمات الحكومية، بينما جاء مركز اون تايم للخدمات الحكومية في المركز الثاني، واحتل مركز بريميم بروفيشينال للخدمات الحكومية المركز الثالث. أما في المعيار الثاني «نتائج تقييم سعادة الموارد البشرية».

فقد حصل على المركز الأول مركز جستس للخدمات الحكومية، يليه مركز آر ايه ايه ال سي لإنجاز المعاملات الحكومية في المركز الثاني، بينما جاء مركز اون تايم للخدمات الحكومية في المركز الثالث.

وفي المعيار الثالث «الالتزام ببنود الاتفاقية والتوجيهات الصادرة من اللجنة»، تصدر مركز اون تايم للخدمات الحكومية المراكز، وحصل على المركز الأول، يليه مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية في المركز الثاني، واحتل مركز جستس للخدمات الحكومية المركز الثالث.

أما في المعيار الرابع «الشكاوى والملاحظات»، فقد حصل على المركز الأول مركز بريميم بروفيشينال للخدمات الحكومية، يليه مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية في المركز الثاني، وجاء مركز اليلايس للخدمات الحكومية في المركز الثالث.

وسام أفضل موظف

وفي إطار تكريم الفئات المتميزة، تم الإعلان عن الفائزين في فئة «وسام أفضل موظف في مراكز العضيد لعام 2024». حصلت الموظفة عنود علي الشبيبي من مركز بريميم بروفيشينال للخدمات الحكومية على المركز الثالث، فيما حصل الموظف سيف غلوم محمد من مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية على المركز الثاني، أما الفائزة بالمركز الأول الجائزة الذهبية فكانت الموظفة كوثر معتز القصاب من مركز أون تايم للخدمات الحكومية، وذلك تقديرًا لجهودهم الاستثنائية وإسهاماتهم الملموسة في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين.

وسام أفضل مركز

وفي ختام التكريم تم الإعلان عن الفائزين في فئة «وسام أفضل مركز لعام 2024». حصل على المركز الثالث (الفئة البرونزية) مركز بريميم بروفيشينال للخدمات الحكومية، بينما جاء مركز جستس للخدمات الحكومية في المركز الثاني (الفئة الفضية)، أما المركز الأول (الفئة الذهبية) فقد حصل عليه مركز أون تايم للخدمات الحكومية، الذي تميز في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين.