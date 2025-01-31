«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها أمام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد الصمادي، الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، خلال اللقاء، على أهمية التعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم المبادرات والمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الوطن العربي.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أبرز مشاريع الهيئة الداعمة للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتحدث عن مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة الذي تم تصميمه للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيضم المبنى تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 1000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في المبنى لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

كما تطرق معالي الطاير للنتائج التي حققتها الهيئة وتجاوزت إنجازات الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0 % مقارنة مع 6 - 7 % في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.6 % مقارنة مع نحو 15 % في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك.

حيث سجلت دبي متوسط 0.94 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة تنفيذ خطة عمل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى دعم البرلمانيين العرب في أداء دورهم التشريعي والرقابي في مجالات السكان والتنمية.