منصور بن محمد يحضر حفل عشاء «دبي الصحية»

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، حفل العشاء الذي نظمته «دبي الصحية» على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي احتفاءً بمرور 50 عاماً على انطلاق المعرض في دبي، بالتعاون مع شركة «إنفورما ماركيتس» المنظمة للمعرض، وذلك في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي.

ضم الحفل عدداً من أعضاء مجلس إدارة دبي الصحية، إلى جانب لفيف من المديرين التنفيذيين ومديري العموم في حكومة دبي، وقيادات كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

وسلط الحفل الضوء على الإنجازات التي حققها المعرض منذ انطلاقه، والدور الريادي الذي أسهمت به دبي في تطوير القطاع الصحي على الصعيد الدولي.

وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نجح معرض ومؤتمر الصحة العربي في أن يصبح منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي انطلاقاً من دبي التي كانت وما زالت الحاضنة لأهم وأبرز الفعاليات العالمية».

وأضاف: «أسهم المعرض على مدار خمسة عقود في استقطاب أفضل الشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، كما كان شاهداً على مراحل من التحولات الكبرى التي شهدتها المنظومة الصحية في دبي منذ تأسيسها»، موجهاً الشكر إلى شركة «إنفورما ماركيتس» لتنظيمها المتميز للمعرض وجهودها في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.

وتابع: «تعكس الرحلة الناجحة التي امتدت لنصف قرن على انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي، رؤية الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولوية قصوى ضمن مسيرة بناء دولتنا.

نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وطموح، وعلينا جميعاً بذل الجهود لضمان استمرار التميز في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية للجميع، وليكن نهجنا للخمسين عاماً المقبلة هو التعلّم والاستكشاف والعطاء لخدمة الإنسانية».

مشاركون

من جانبه، قال بيتر هول، رئيس شركة إنفورما لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «فخورون بمرور 50 عاماً على معرض ومؤتمر الصحة العربي. لقد نجح المعرض في أن يصبح أحد أبرز الأحداث العالمية.

حيث يجمع سنوياً آلاف المشاركين، وأبرز الشركات الرائدة، والمختصين في المجال الطبي، وصنّاع القرار، لتقديم أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير القطاع الصحي».

وأضاف: «نعمل مع شركائنا في دبي الصحية، إلى جانب عدد كبير من الشركات والمؤسسات الطبية العالمية لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير القطاع الصحي. نشكر جميع المشاركين الذين أسهموا في نجاح هذا الحدث ونؤكد استمرارنا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم وازدهار القطاع».

وأكد هول أن هذه المناسبة ليست فقط احتفالاً بالماضي والإنجازات التي حققها الحدث على مدار خمسة عقود، لكنها أيضاً فرصة للتطلّع إلى المستقبل واستكشاف إمكانيات جديدة لتحسين الصحة وخدمة الإنسانية، معلناً أن المعرض سيبدأ مرحلة جديدة من التوسع اعتباراً من الدورة المقبلة، حيث سيصبح اسمه الجديد «معرض الصحة العالمي»، على أن يتم تنظيمه في إكسبو دبي.

وقد تم تصميم برنامج حفل العشاء ليمنح الحضور تجربة متميزة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات التي صممت بلمسات إبداعية لمواهب إماراتية، كما تضمنت قائمة الطعام أطباقاً أعدها الشيفان الإماراتيان سعود المطروشي وأروى لوتاه بالتعاون مع فندق جميرا أبراج الإمارات.

وجرى خلال الحفل إهداء الضيوف هدايا تذكارية خاصة مستوحاة من التراث الإماراتي، تجسد الرحلة المشرقة لنصف قرن من الزمان لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، من تصميم الفنانة الإماراتية حصة الكندي.

كذلك، تخلّل الحفل مقطوعة موسيقية قدمها الطفل الإماراتي المبدع أحمد الهاشمي، الذي أظهر موهبته الفريدة في عزف البيانو، وقدمت عازفة العود الإماراتية حصة الجسمي مقطوعة موسيقية ملهمة.

ويُقام معرض ومؤتمر الصحة العربي سنوياً في دبي، ويجمع تحت مظلته آلاف الخبراء والمتخصصين من حول العالم لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في هذا القطاع الحيوي.

ويحتفل معرض ومؤتمر الصحة العربي خلال دورته الخمسين التي جاءت تحت شعار «ملتقى عالم الرعاية الصحية» بمشاركة أكثر من 60 ألف زائر، وأكثر من 40 جناحاً دولياً وما يزيد على 3800 عارض من 180 دولة.