خريجات أكاديمية شرطة دبي: نَعد بأن نكون على قدر المسؤولية في حماية مقدرات الوطن

أكدت خريجات الدفعة الـ 5 من الطالبات المرشحات من أكاديمية شرطة دبي أن شرطة دبي ذات سمعة ريادية في دعم العناصر النسائية وتمكينها، معربات عن فخرهن واعتزازهن بالانضمام إلى هذا الصرح الأمني المرموق، وتعهدن بحمل الرسالة بكل إخلاص وأمانة، وأن يكن على قدر المسؤولية الموكلة إليهن في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسباته، وتعزيز أمنه وأمانه، إلى جانب إخوانهم الرجل.

وأكدت الملازم هيام صلاح النوبي، الحائزة المركز الأول في المجموع العام، الدعم الكبير، الذي حصلن عليه من أسرهن، ومن أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية، الذين كانوا دوماً المصدر الرئيسي للتحفيز والإلهام. واليوم لا يشعرن بالإنجاز فقط، بل يشعرن أيضاً بالالتزام تجاه الوطن والمجتمع.

وقالت الملازم نور مروان البلوشي، الحائزة المركز الأول في التدريب العسكري، والمركز الأول في السلوك والمواظبة: «إن انضمامي إلى شرطة دبي هو شرف كبير لي، وأشعر بالفخر كونني جزءاً من مؤسسة لها تاريخ طويل من الإنجازات في مجال الأمن.

وما يعزز من فخري أكثر هو أنني كوني امرأة أجد في شرطة دبي البيئة المثالية، التي تشجعني على التفوق والإبداع، وهو ما يعكس رؤيتها العميقة في تمكين المرأة في جميع المجالات».

وقالت الملازم فتون ماهر البلوشي، الحاصلة على المركز الأول في الأسلحة والرماية: «نشعر جميعاً بالمسؤولية الكبيرة، التي تترتب على هذا التخرج، فاليوم لا يمثل نهاية الطريق، بل هو بداية لمسيرة طويلة مليئة بالتحديات، ونحن مستعدات تماماً لمواجهتها بكل إصرار وعزيمة».

التحقت الملازم فاطمة محمد حسن البلوشي، والحائزة المركز الأول في التدريب الرياضي، في أكاديمية شرطة دبي، وذلك بعدما كانت طالبة في البرامج الصيفية لدى مركز حماية الدولي، الأمر الذي حفزها لتكون جزءاً من الكادر العسكري.

وقالت: «لا شك في أن أكاديمية شرطة دبي قد قدمت لنا العلم والتدريب الكافي، لنمتلك القدرة على تنفيذ المهام الأمنية على أعلى مستوى من الاحترافية، فخلال سنوات الدراسة تعلمنا ليس فقط كيفية التعامل مع الحالات الأمنية المختلفة، بل أيضاً القيم الإنسانية النبيلة، التي يجب أن نتحلى بها كرجال ونساء في مجال الأمن.

نحن هنا اليوم لنعاهد وطننا العزيز على تقديم أفضل ما لدينا من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، ونحمل على عاتقنا مسؤولية حماية أرواح المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم».

فخر واعتزاز

وأهدت الملازم بشرى خميس المشرخ، الحاصلة على المركز الثاني في المجموع العام، نجاحها وتميزها لأسرتها، مُعربة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز وبتخرجها في أكاديمية شرطة دبي. وأضافت: «فخورة وسعيدة بأن أتخرج اليوم، وأصبح ضابطاً من ضباط شرطة دبي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن كل من عول علينا في خدمة وطننا».

وأشارت إلى أن التدريب والإعداد والتنشئة العسكرية، التي تلقوها في الأكاديمية، أثرت شخصيتهن، وأكسبتهن سمات الانضباط والالتزام والمسؤولية والثقة، ليكن قادرات على المساهمة في تعزيز أمن الوطن، والمشاركة في مسيرته التنموية.