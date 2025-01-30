أوائل خريجي أكاديمية شرطة دبي: جاهزون لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة

أعرب أوائل الخريجين في أكاديمية شرطة دبي، للعام الدراسي 2024 - 2025، عن فخرهم واعتزازهم بتخرجهم من الأكاديمية، والتي أكسبتهم العلوم الشرطية والأمنية والتدريب العملي والنظري، وأسهمت في صقل شخصيتهم وتنشئتهم على الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدين أنهم جاهزون لخدمة وطنهم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد الملازم راشد أحمد حسن البلوشي، الحاصل على المركز الأول في المجموع العام والأول في التدريب العسكري، أن التحاقه في أكاديمية شرطة دبي ينبع من رغبته في خدمة وطنه، وتعزيز أمنه وأمانه.

مُعرباً عن سعادته بهذا الشرف الأكاديمي الذي مَنّ الله سبحانه وتعالى به عليه، بتمكينه من تحقيق هذا الإنجاز، وموجهاً شكره للقيادة العامة لشرطة دبي، والكادر الأكاديمي، ولكل من قدم الدعم له ولزملائه الخريجين والخريجات، ووفروا لهم البيئة المُحفزة للنجاح والتميز.

وأكد الملازم حسن علي الحمادي، الحائز على المركز الأول في السلوك والمواظبة، شعوره بالفخر والاعتزاز على ما حققه من إنجازات خلال مسيرته الدراسية. وأضاف «الطريق إلى النجاح لم يكن سهلاً، ولكن بفضل العزيمة والإصرار، استطعت أن أُحقق هذا التميز. قدمت أكاديمية شرطة دبي لي ولكل الزملاء بيئة تعليمية مُتطورة، وبفضل هذا، أصبح لدينا القدرة على مواجهة التحديات المُستقبلية بكل ثقة».

التزام مستمر

وأعرب الملازم راشد عمر البلوشي، الحائز على المركز الأول في التدريب الرياضي، عن شعوره بالفخر لانتمائه إلى أكاديمية شرطة دبي، وأضاف: «أفخر وأتشرف بأني أحد خريجي أكاديمية شرطة دبي، وهذا النجاح ما هو إلا ثمرة الجهود المبذولة والدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة».

وأعرب الملازم سيف علي السويدي، الحاصل على المركز الأول في الأسلحة والرماية، عن فخره واعتزازه بالانضمام إلى كادر شرطة دبي، مؤكداً أن تميز الإنسان في الحياة هو ثمرة الالتزام والاجتهاد.

وقال الملازم ثاني عيسى الفلاسي، الحائز على المركز الثاني في المجموع العام، إن أكاديمية شرطة دبي، أن الخريجين اليوم يقطفون ثمار اجتهادهم وعملهم المتواصل طوال 4 سنوات، وسيستمرون بطلب العلم وصولاً إلى أعلى المراكز العلمية.

بدوره، قال الملازم راشد يوسف الهاشمي، الحائز على المركز الثالث في المجموع العام: «لقد كانت أكاديمية شرطة دبي محطّة مهمة في مسيرتي، ولم تقتصر على تزويدي بالمعرفة والمهارات فقط، وإنما أسهمت في تحول شخصيتنا بالكامل وتنشئتها على الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، كان جهداً كبيراً في التحول من المدنية إلى العسكرية، وأنصح كل من يرغب في خدمة وطنه والمحافظة على أمنه واستقراره أن ينضم إلى أكاديمية شرطة دبي، ويكون جزءاً من كادرها الوطني».