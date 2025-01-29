مجلس شباب "طرق دبي" ينظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي واستدامة النقل

نظم مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورشة عمل بعنوان (دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة للنقل الذكي)، بمشاركة مجالس شباب دبي من 5 جهات حكومية وخاصة، وهم: مجلس شباب دائرة الموارد البشرية، مجلس شباب بلدية دبي، ومجلس شباب هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومجلس شباب دو، ومجلس شباب الفطيم. ويأتي عقد الورشة ضمن مساعي مجلس شباب الهيئة إلى تنفيذ ورش تفاعلية وجلسات نقاشية لبحث وتبادل المعرفة حول أحدث المستجدات والتجارب في النقل المستدام.

وقالت شيخة الشيخ، مدير إدارة المرافق والمنشآت في قطاع الدعم الإداري المؤسسي، رئيس مجلس شباب الهيئة في هيئة الطرق والمواصلات: "حصدت الورشة 30 فكرة تطويرية عن أهمية تطوير منظومة التنقل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتوسع العمراني، وتم حصرها من قبل مجلس الشباب، حيث يشارك أعضاء المجلس في إدارة الجلسات وتدوين الأفكار والعمل على تطبيقها حسب الغايات والأهداف الاستراتيجية المذكورة في الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، والتي تنص على التطوير وبناء القدرات، والمشاركة والتواصل، والجاهزية للمستقبل".

وأضافت الشيخ: "بلغ عدد المبادرات التي نظمها المجلس خلال عام 2024، (36) مبادرة منها حلقة نقاشية، كما نفذ المجلس محاضرات متنوعة في جامعة برمنجهام، وإعداد خلوة شبابية، والتواجد في اجتماع القيادات، حيث نفذت كافة المبادرات تمكيناً لدور الشباب، وحرصاً على توفير الدعم اللازم لهم للابتكار والإبداع في ميادين العمل".

وتناول المشاركون عن البعد المستقبلي للتنقل والتغيرات التحولية المتوقعة في قطاع النقل ودور المركبات ذاتية القيادة والحلول المبتكرة التي تحقق تطلعات المستقبل وكيف يمكن أن يتم إعادة تصميم نظم النقل، بما يضمن تكاملها مع أنظمة العمل المختلفة، وإيجاد خدمات تتميز بالكفاءة العالية، إلى جانب تبني التقنيات الجديدة والحلول الرقمية.