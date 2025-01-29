محمد بن راشد: نشكر كل من بنى ثقته في دبي والإمارات

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض الصحة العربي بدبي، في دورته الخمسين التي شهدت مشاركة وفود من 180 دولة، و3800 شركة تخصصية.

ووجه سموه الشكر إلى كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات، مؤكداً دعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له.

وتمنى سموه للمعرض خمسين عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي. أكمل المعرض خمسين عاماً.. وفي دورته الخمسين شاركت فيه وفود من 180 دولة.. بالإضافة لـ3800 شركة تخصصية".

وأضاف سموه: "نشكر كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات.. وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له.. ونتمنى للمعرض خمسين عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح".