حمدان بن محمد يشهد تخرج دفعة جديدة في أكاديمية شرطة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي، شملت 79 مرشحاً ومرشحة في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وذلك بميدان أكاديمية شرطة دبي.

وبارك سموه للخريجين وذويهم وللمجتمع، مؤكداً التطلع لمساهمات كل فرد منهم في خدمة الدار وأهلها، لتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار.

كما عبر سموه عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي وأكاديميتها التي خرّجت منذ تأسيسها في عام 1987 أكثر من 7800 خريج وخريجة، لتصبح مرجعاً في تطوير المهارات والقدرات الشُرطية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية شرطة دبي، والتي شملت 79 من المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي".

وأضاف سموه: "فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي وأكاديميتها التي خرّجت منذ تأسيسها في عام 1987 أكثر من 7800 خريج وخريجة، وأصبحت اليوم مرجعاً في تطوير المهارات والقدرات الشُرطية".

وتابع سموه: "نبارك لجميع الخريجين ولذويهم ولمجتمعنا، ونتطلع لمساهمات كل فرد منهم في خدمة الدار وأهلها، ولتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار".