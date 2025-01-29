«ملتقى شباب دبي» يركز على القيم والابتكار وريادة الأعمال

نظم مجلس دبي للشباب، أمس، «ملتقى شباب دبي»، والذي عقد برعاية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف القطاعات وكوادر شبابية من كافة التخصصات، ناقشوا تفعيل دور المواهب والكفاءات الشابة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية الواعدة وتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات في تمكين الشباب في كل الميادين.

وشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات الشبابية الهادفة لتمكين الشباب في ريادة الأعمال وتعزيز دورهم المجتمعي القائم على المسؤولية المجتمعية القائمة على قيم موحدة ومتأصلة تبرز هوية إمارة دبي ومجتمعها.

حضر الملتقى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، ومحمد راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، و فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.

عام المجتمع

ويأتي ملتقى «شباب دبي» بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع.

وقال عبدالله البسطي: «الشباب هم روّاد المستقبل وقادته، وهم القوة الدافعة للابتكار والتنمية في أي مجتمع، وتمكينهم أساس لتحقيق غايات عام المجتمع الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي مقدمتها تلاحم المجتمع وتعاضد فئاته كافة وتضافر جهوده لتحقيق الأهداف الطموحة وصناعة الفرص المتجددة لأجيال المستقبل.

وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نحرص على تقديم كافة مقومات الدعم التي تمكنهم من تقديم أفكارهم والمشاركة الفاعلة في تحقيق الخطط المستقبلية الطموحة لدبي».

وأضاف: «أثبت ملتقى شباب دبي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمستقبل، ونشيد بمجلس دبي للشباب وبدوره في تنظيم الملتقيات المهمة التي من شأنها تعزيز مساهمة الشباب في صناعة القرار في مختلف المجالات. كما نشكر الشركاء الاستراتيجيين للملتقى على مبادراتهم النوعية التي تم إطلاقها وعلى إيمانهم بالشباب وبدورهم في دفع عجلة التنمية».

منصة حيوية

وقال خالد النعيمي: «لطالما شكّلت رؤية القيادة الرشيدة التزاماً وطنياً راسخاً لتوفير البيئة المثالية التي تدعم الشباب وتمكنهم من المشاركة الفعّالة، من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم بمختلف المجالات، ليكونوا قادة المستقبل، لإيمانها أنهم القوة المحركة لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة».

وأضاف: «يأتي انعقاد ملتقى شباب دبي، الذي يمثل منصة حيوية لتعزيز دور الشباب، بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 عاماً للمجتمع، إذ يُعد فرصة مميزة لتسليط الضوء على أهمية التلاحم المجتمعي ودور الشباب في بناء وطن مزدهر ومستدام قائم على المسؤولية المشتركة.

مشيراً إلى أن مجالس الشباب تُشكّل إحدى أهم الأدوات الداعمة للتوجهات الوطنية وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031، بينما العلاقة التكاملية بين الشباب والمؤسسات الحكومية والخاصة تعتبر محور تحقيق الإنجازات الوطنية، من خلال تمكينهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات التي تخدم المجتمع بكافة فئاته، بما يتماشى مع رؤية القيادة في الريادة العالمية بكافة القطاعات.

وتابع: «إن إطلاق مجلس دبي للشباب لمجموعة من المبادرات الشبابية في ختام دورته، يأتي تتويجاً لمسيرة شبابية رائدة هدفت إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم، فالتفاعل البنّاء بين الشباب والمجتمع يُشكّل أساساً لتحقيق تطلعات الإمارات في جعلها نموذجاً رائداً في تمكين الشباب وتحقيق طموحاتهم المستقبلية».

تكاتف الجهود

وأكد المهندس حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، أهمية الفعالية قائلاً: «نجاح ملتقى شباب دبي هو انعكاس لتكاتف الجهود بين الشباب والقيادات الوطنية. سنواصل العمل على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تمكين الشباب ليكونوا قادة الغد، ونعمل على تعزيز مكانتهم في مختلف القطاعات».

وثيقة «قيم شباب دبي»

وتوّجت فعاليات الملتقى بإطلاق وثيقة «قيم شباب دبي»، بعنوان «قيمي مستقبلي»، الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم التي تُعزز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة، وتقدم رؤية واضحة لقيم العمل الجماعي، الابتكار، والمسؤولية التي تمكّن الشباب من بناء مستقبل أكثر إشراقاً لدبي مع الحفاظ على أصالة مجتمع دبي.

وشملت الوثيقة خمس قيم رئيسية تمثل ركائز أساسية في الشخصية الحيوية لشباب دبي، وتعكس حضورهم الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي داخل الدولة وخارجها، وهي:

شباب دبي..عيال زايد وإخوان شما، الأسرة لشباب دبي.. أساس الوطن، شباب دبي.. محور لمجتمع صلب، لمدينتهم دبي.. الشباب ربّان النهضة، الشباب في دبي.. المحرك الاقتصادي الفذ.

مبادرات شبابية

وشهد ملتقى شباب دبي إطلاق 10 مبادرات شبابية مساهمة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين الشباب في إمارة دبي من قبل الشركاء الاستراتيجيين للملتقى، بهدف تعزيز القدرات الشبابية وتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات الحيوية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية وغايات دبي، وتشمل هذه المبادرات:

• شباب جاهزية المستقبل من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي: وتعنى بإعداد جيل من 1000 شاب وشابة سنوياً قادرين على تعزيز ثقافة السلامة والحماية، ودعم استدامة الأمن المجتمعي بكفاءة من خلال برامج تدريبية متكاملة تركز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

• مسرّعكم الرقمي من هيئة دبي الرقمية: وهو برنامج صمم لتمكين شباب رواد الأعمال من الدخول إلى قطاع التكنولوجيا، وتزويدهم بالحلول الرقمية الناجحة التي تمكنهم من المعرفة التقنية والاستراتيجية والتسويقية.

• جيل الأعمال من غرف دبي: تمكين الشباب الإماراتي من خلال توفير التدريب الشامل والإرشاد وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم رحلتهم في ريادة الأعمال.

• شبابنا شركاء في الريادة من بلدية دبي: تهدف إلى دعم الشباب في مراحلهم الأولى من ريادة الأعمال من خلال تقديم فرص استثنائية بتقليل التكاليف وتوفير مواقع حيوية تابعة لبلدية دبي للتفاعل مع الجمهور والمساعدة في نمو المشاريع الصغيرة، خلال شهر رمضان.

• الإمكانات البشرية من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: تهدف إلى إعادة تعريف طرق تطوير الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من تصميم المسارات التعليمية والمهنية بما يتماشى مع شغفهم وأهدافهم.

• نواة دو- تمكين الشاب من شركة «دو»: وتعنى بتدريب الشباب في مجالات مهاراتية متنوعة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتقديم بالشراكة مع موظفي الشركة، ومن ثم إشراكهم في تغطية الفعاليات والأنشطة مما يعزز من مهاراتهم العملية ويتيح لهم فرصاً في سوق العمل.

• بودكاست الشباب من هيئة الثقافة والفنون بدبي: برنامج شبابي تفاعلي يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز هويتهم من خلال مناقشة تطلعاتهم بأسلوب مبتكر من أجل تحقيق تأثير مستدام يتماشى مع توجهات الإمارة.

• خلك واعي من هيئة تنمية المجتمع: توعية اليافعين بالمواضيع المجتمعية والظواهر الحساسة والدخيلة على المجتمع الإماراتي وتعزيز التوعية بأهم القوانين ذات الصلة.

• استكشف الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء: تقدم المبادرة فرصاً للمشاركة في ورش عمل حول مهمات استكشاف الفضاء منها الاستشعار عن بعد والنظام الشمسي، وتطوير المهمات، والمركبات الفضائية كالقمر الاصطناعي والمستكشف والمسبار.

• أبطال دبي من فرجان دبي: بناء شبكة من المتطوعين من سكان الفرجان وتأهيلهم ورفع حس المسؤولية المجتمعية لديهم ليكونوا سنداً فاعلاً للمجتمع في أوقات الطوارئ والأزمات.

قصص نجاح

كما تضمن الملتقى عرضاً لـ«قصص نجاح دبي»، التي شهدت عرض تجارب ملهمة لشباب إماراتيين حققوا إنجازات بارزة في مختلف القطاعات. وفي ختام الفعالية، تم تكريم 10 شباب وشابات متميزين على إنجازاتهم اللافتة في خدمة المجتمع وتحقيق النجاح، كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين على دورهم الفاعل في دعم الشباب وتعزيز فرصهم في التنمية.

وحظي الملتقى بإشادة واسعة من المشاركين الشباب، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المنصة الفريدة التي أتاحت لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على معرض المبادرات الشبابية وأنشطة مقر الشباب.