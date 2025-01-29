منصور بن محمد: «معرض الصحة» منصة عالمية لبناء رعاية متكاملة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض ومؤتمر الصحة العربي، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تستمر فعاليات دورته الـ 50 في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم غدٍ الخميس، بمشاركة 3800 عارض من الجهات الصحية الحكومية وكبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجال حلول الرعاية الصحية.

وأشاد سموّه بالتطوّر الكبير الذي مر به الحدث على مدار 5 عقود، مؤكداً تنامي مكانته كمنصة عالمية رائدة لقيادة الابتكار وتعزيز الشراكات وبناء أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة.

منوهاً سموه بدور المعرض والمؤتمر المصاحب في فتح فرص جديدة لتعزيز التميز في مجال الرعاية الصحية من خلال جمع أهم الشركات العالمية لعرض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة واستكشاف مسارات جديدة للتعاون لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في هذا المجال، بما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على المجتمعات في الارتقاء بنوعية حياتها وتعزيز فرصها في حياة صحية.

وأشار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مواكبة هذا الحدث الرائد لرؤية دبي الرامية إلى تأكيد مشاركتها الإيجابية الفعالة في تشكيل مستقبل قطاع حيوي شديد التأثير في حياة المجتمعات، وإسهامها الإيجابي في تعزيز الابتكار والاستدامة والمرونة في مجال الرعاية الصحية والمشاركة بدور ملموس في دفع مسيرة تطويره على المستويين الإقليمي والدولي.

وتفقّد سموّه خلال جولة في معرض الصحة العربي عدداً من الأجنحة الدولية، وشملت الجولة الأجنحة الوطنية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث يضم الحدث في دورته الخمسين، وهي الأكبر في تاريخه، 40 جناحاً دولياً، واطلع سموه خلال زياته لتلك الأجنحة على ما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من أحدث حلول التشخيص والعلاج والرعاية الصحية.

إلى ذلك، حرص سموّه على زيارة عدد من الجهات الصحية العارضة من دولة الإمارات، وشملت الزيارة منصات: هيئة الصحة في دبي، ومدينة دبي الطبية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و«جي 42»، و«بيور هيلث».

حيث استمع سموه إلى شرح حول مختلف جهود التطوير التي تقوم بها تلك الجهات سعياً للوصول إلى مستويات جديدة من التميز في مجال خدمات وحلول التشخيص والعلاج عملاً برؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية في قطاع الرعاية الصحية.

رافق سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر الشريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

يُذكر أن أجندة معرض الصحة العربي تضم 10 مؤتمرات معتمدة من التعليم الطبي المستمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، مع أكثر من 220 متحدثاً خبيراً، لمناقشة الرؤى الرائدة في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

ويضم الحدث عدداً من المؤتمرات الجديدة لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها الاستثمار في الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومؤتمر تمكين المرأة ودور المرأة في قطاع الرعاية الصحية، كما يضم مجموعة واسعة من الجلسات التعليمية وورش العمل والندوات التي يقودها خبراء المجال.