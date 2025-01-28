"طرق دبي" تدعو الشركات لمناقصة تنفيذ محطات شحن وتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية لتوصيل الطلبات

دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات والمؤسسات العاملة بمجتمع الأعمال في إمارة دبي، للمشاركة في مناقصة تنفيذ محطات تبديل/شحن بطاريات للدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات. وتأتي هذه المناقصة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة لتعزيز تبني الشركات للدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات، وتشجيع شركات التوصيل على تبني وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة من خلال تأهيل البنية التحتية وتقديم نموذج تشغيلي مناسب لاحتياجات شركات توصيل الطلبات.

وتتوزّع الأماكن المطروحة للمزايدة في عدد من الأماكن الحيوية لقطاع توصيل الطلبات، والتي تتضمن المناطق التشغيلية لقطاع توصيل الطلبات مثل (البرشاء والرقة وزعبيل والممزر وغيرها).

وأكد أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تهدف من إطلاق هذا المشروع إلى تشجيع شركات التوصيل على تبني وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة والارتقاء بمعايير السلامة لقطاع توصيل الطلبات والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد الدراجات المسجلة لأكثر من 40،000 دراجة.

وأضاف محبوب: "تؤكد الهيئة التزامها بتوفير نظام نقل متكامل وآمن في دبي، يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع توصيل الطلبات مما يساهم في توفير نظام نقل متكامل في القطاع بأمان وسلاسة، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة".

وأفاد محبوب أن الهيئة تسعى دائما إلى تطوير المبادرات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات العاملة بمجتمع الأعمال في الدولة والتي من شأنها تطوير وتعزيز قطاع توصيل الطلبات وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة في الإمارة.