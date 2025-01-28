«إيدك دبي 2025» ينطلق 4 فبراير بمشاركة 3900 شركة عالمية

تنطلق بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل فعاليات الدورة 29 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2025»، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة. ويستقطب الحدث هذا العام أكثر من 66 ألف زائر ومشارك، و5300 علامة تجارية تقدمها أكثر من 3900 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان.

ويحمل المؤتمر هذا العام شعار «التعليم وتبادل الابتكار»، بينما يقام المعرض تحت شعار «المضي بعالم طب الأسنان نحو آفاق المستقبل». وستكون دولة الكويت الشقيقة ضيف الشرف لهذا العام، الأمر الذي يشكل محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين الإمارات والكويت، بما يعكس الروابط الأخوية والتاريخية العميقة بين البلدين، حيث تمهد هذه الشراكة الطريق لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع طب الأسنان والرعاية الصحية.