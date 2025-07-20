ضابط إثيوبي: الابتكار في شرطة دبي أسلوب حياة

أشاد كبير مدربي جامعة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الرائد بيتيمريم اليمايو تولو، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي الحثيثة لجعل الابتكار الشرطي نهجاً مستداماً تحقق من خلاله أهدافها الاستراتيجية في جعل دبي المدينة الأكثر أمناً وأماناً في العالم.

وأضاف الرائد تولو، الذي مثل بلاده في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا وشارك فيه ضباط من 39 دولة من كافة قارات العالم، إنه عاد إلى وطنه محمّلاً بأفكار ملهمة وتجارب ثرية اكتسبها من بيئة شرطية تتّسم بالحداثة والتطوّر المتسارع.

وكشف الرائد تولو أن انضمامه للبرنامج كان مدفوعاً بشغفه لاكتشاف كيف نجحت إمارة دبي في دمج أحدث التقنيات ضمن منظومتها الأمنية الرائدة.

حيث وجد في الدبلوم فرصة فريدة للاطلاع على مفاهيم أمنية وتكنولوجية جديدة كلياً بالنسبة له، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وتقنية البلوك تشين في العمل الأمني، واصفاً هذه التجربة بأنها فتحت أمامه آفاقاً جديدة حول إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.

ويرى الرائد تولو أن شرطة دبي تمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين القيادة الرائدة والتكنولوجيا في آن واحد.

وهو يعتزم نقل ما تعلمه إلى مؤسسات الشرطة في بلاده، عبر رفع توصيات عملية إلى الجهات العليا، وتنظيم لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في الشرطة والأكاديمية الشرطية الإثيوبية، مؤكداً أنه يطمح إلى أن يرى هذه التقنيات مطبقة في مختلف إدارات الشرطة بإثيوبيا، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المحلي.

حرفية التنظيم

كما أكد الرائد تولو حرفية تنظيم الدبلوم من حيث المحتوى والأنشطة بما فيها الفعاليات الاجتماعية والرياضية التخصصية التي رافقت البرنامج مثل الإفطار الرمضاني والألعاب الرمضانية لشرطة دبي وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأشاد بالزيارات الميدانية الملهمة التي تعرف من خلالها الضباط المشاركون إلى مبادرات شرطة دبي المتميزة كمبادرات مجلس الروح الإيجابية، التي وصفها تولو بأنها «نهج رائد في التواصل المستدام بين الشرطة والمجتمع، يعزز الثقة ويسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحاً وانسجاماً».

ابتكار من أجل المجتمع

ويرى الرائد تولو أن تطوير أساليب العمل الأمني ليس رفاهية، بل ضرورة لتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة، حيث أضاف: «في عالم تتغير فيه أساليب وأدوات الجريمة بسرعة، لا بد أن تواكب الأجهزة الأمنية هذه التطورات من خلال تبنّي حلول مبتكرة وفعالة» وأكد أن الابتكار هو السبيل لتقديم خدمات أكثر استجابة وفاعلية للمجتمع.