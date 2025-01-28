برنامج تدريبي لتعزيز معايير السلامة والأمان في أنظمة مترو وترام دبي

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، برنامجاً تدريبياً يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات لرفع مهارات موظفي الجهتين، في إطار الجهود المشتركة لترقية الأداء.

يمثل هذا البرنامج التبادلي السنوي، الذي يستهدف موظفي مترو وترام دبي، وكذلك موظفي إدارة أمن المواصلات، خطوة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة، لضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وجودة الخدمة في أنظمة مترو وترام دبي.

وشمل البرنامج جلسات تدريبية مكثفة، قدمتها إدارة أمن المواصلات لموظفي المترو والترام، وركزت على موضوعات محورية، تضمنت الكشف المبكر عن الأنشطة الإرهابية، وتعزيز الوعي الأمني، وتقييم المخاطر، والتعامل الآمن مع الأجسام المشبوهة.

كما اشتمل البرنامج على إجراءات عملية لإدارة البلاغات والشكاوى، وتقديم إرشادات حول التعرّف إلى العملات المزورة، وجلسات هدفت إلى تزويد موظفي المواصلات العامة بمعارف ومهارات متقدمة، تمكنهم من التعامل بكفاءة مع التحديات الأمنية المحتملة، بهدف الحفاظ على بيئة آمنة للركاب.

وفي المقابل قدمت الهيئة، ممثلة بشركة كيوليس ام اتش اي «مشغل مترو وترام دبي»، تدريباً متخصصاً لموظفي إدارة أمن المواصلات، ركّز على مواضيع أساسية مثل: هندسة أنظمة القطارات، والتعريف بأنظمة مترو وترام دبي، ومكونات أسطول القطارات، وإجراءات إخلاء القطارات.

وأسهمت هذه التدريبات في تعزيز المعرفة التشغيلية، وتحسين تنسيق العمل بين الطرفين، بما يضمن إدارة فعالة لأنظمة وخدمات القطارات في دبي.

وأكد اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، أهمية التعاون المشترك في تعزيز أمن وسلامة منظومة النقل العام، قائلاً: «تلعب إدارة أمن المواصلات دوراً محورياً في ضمان سلامة عمليات مترو وترام دبي.

ويعكس تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا بتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود بين فرق العمل المختلفة، بما يضمن استمرارية كفاءة واعتمادية شبكة النقل العام في الإمارة. كما يسهم هذا التعاون في تحسين جودة الخدمة، وتعزيز تجربة التنقل الآمن والمريح للركاب».

وأشار عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يمثل هذا التعاون مع إدارة أمن المواصلات خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات نقل عام على مستوى عالمي.

ومن خلال التدريب المتخصص لكوادر الجهتين نسهم في تطوير خبرات العاملين، وتحقيق أعلى معايير السلامة، والأمن، والكفاءة التشغيلية، وتعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بالتحسين المستمر والتميز، لخدمة ركاب المواصلات العامة في دبي بشكل أفضل».