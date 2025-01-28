«إقامة دبي» تحتفي بالفائزين بجائزة راية التميّز في نسختها الـ 13

كرّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والمؤسسي، ضمن جائزة راية التميّز في نسختها الثالثة عشرة لعام 2023 - 2024، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام، ونوابهم، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وأكد الفريق محمد المري، خلال الحفل أن تحقيق التميّز ليس مجرد هدف، بل هو رحلة مستمرة تتطلب العمل الدؤوب والالتزام المستمر.

وأضاف: «لقد نجحنا في إقامة دبي في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، والتي أصبحت نهجاً يومياً في كافة أعمالنا، بفضل جهود الموظفين الذين يقدمون إبداعاً وتفانياً في كل مهمة يقومون بها».

وقال: إن هذا التكريم يعكس التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتعزيز ثقافة التميز والإبداع المؤسسي، ودعم كافة الفرق لتحقيق الريادة في كافة مجالات العمل.

مشيراً إلى أن جائزة راية التميز لهذا العام شهدت مشاركة واسعة من ثماني قطاعات تنافست ضمن تسع فئات مؤسسية، بالإضافة إلى اثنتي عشرة فئة لأوسمة إقامة دبي للتميز، حيث تنافس فيها أكثر من خمسة وسبعين مرشحاً لأوسمة التميز، وتم تقييمهم جميعاً من قبل واحد وعشرين مُقيّماً متخصصاً، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام والجهود المبذولة لتعزيز التميز والابتكار في كافة مجالات العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن القطاع الحاصل على 6 نجوم هو قطاع الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى قطاع شؤون المنافذ الجوية، بينما حصل قطاع أذونات الدخول والإقامة وقطاع متابعة المخالفين والأجانب على 5 نجوم.

وأكد أن تكريم المتميزين في هذه الجائزة ليس مجرد احتفاء بالإنجازات الفردية، بل هو تقدير لقيم الإبداع والابتكار التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل في إقامة دبي، لافتاً إلى أن نجاحنا هو نتاج لجهود فريق عمل ملتزم وشغوف، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز مكانتنا كمؤسسة رائدة.