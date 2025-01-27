أحمد بن محمد يفتتح فعاليات «معرض الصحة العربي»

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، فعاليات النسخة الـ50 من "معرض الصحة العربي"، الذي يُعدّ الأكبر إقليمياً وأحد أهم المعارض العالمية في مجال استشراف مستقبل القطاع الصحي.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "بمشاركة أكثر من 3,800 عارض من 180 دولة، افتتحنا اليوم فعاليات النسخة الـ50 من "معرض الصحة العربي"، الذي يُعدّ الأكبر إقليمياً وأحد أهم المعارض العالمية في مجال استشراف مستقبل القطاع الصحي."

وأضاف: "هذا الحدث يستقطب نحو 60,000 زائر، ويعرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في مجال الرعاية الصحية، انطلاقاً من دبي، ونتطلع إلى تعزيز مساهمة مؤسساتنا المحلية وشركاتنا الوطنية في ترك بصمات إيجابية تُسهم في تحسين صحة الإنسان حول العالم".