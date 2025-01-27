"بلدية دبي" تعزّز الإطلالة الحضارية للإمارة وتؤكّد استدامة بيئتها بزراعة نحو 216,500 شجرة خلال العام 2024

أعلنت بلدية دبي عن زراعة نحو 216 ألف و500 شجرة خلال العام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام 2023، وبمعدل زراعة يصل إلى نحو 600 شجرة يومياً. كما أضافت مشاريع التشجير والبستنة والزراعة التجميلية التي نفذتها البلدية 391.51 هكتاراً (3 ملايين و915 ألفاً و100 متر مربع) إلى مساحة الرقعة الخضراء المزروعة في الإمارة خلال العام الماضي بزيادة قدرها 57% عن 2023، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات محور البيئة الحضري ضمن "استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033".

كما أعلنت البلدية أن عدد الزهور والنباتات التجميلية المزروعة بلغ 5.3 ملايين شتلة، إضافةً إلى 45 مليون زهرة موسمية جرى استبدالها على ثلاثة مواسم خلال العام الماضي، ووصل عدد مشاريع بلدية دبي للزراعة التجميلية والتي ساهمت في تعزيز ريادة دبي في مجال الاستدامة إلى 165 مشروعاً، استهدفت من خلالها تجميل وتخضير وتشجير المناطق السكنية والحضرية، والطرق الرئيسة والفرعية، وتقاطعات الجسور، فضلاً عن الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، والساحات العائلية، وذلك ضمن "مشروع دبي الخضراء" الذي يهدف إلى زيادة المساحات المزروعة ورفع نصيب الفرد منها، والحفاظ على مظهرها الحضاري المتفرّد وفق خطط مستدامة.

وأكّد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، الجهود المتواصلة لزراعة وتجميل وتخضير إمارة دبي قائلاً: "تُعد مشاريع الزراعة التجميلية التي تُنفذها بلدية دبي من ضمن المشاريع المتواصلة التي تؤكد التزامنا بالارتقاء بجاذبية واستدامة إمارة دبي، والعمل وفق تخطيط حضري شامل، يمزُج بين تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة المبنية على أفضل معايير الاستدامة البيئية من جهة، وتعزيز الطابع الحضاري والعمراني والجمالي الذي يميز تفرّد الإمارة من جهة أخرى".

وأضاف: "هدفنا جعل دبي أكثر جَودة للحياة لجميع سكانها وزوارها، وهذا الالتزام يشمل؛ تجميل المدينة والارتقاء بجاذبيتها، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جَودة الهواء والتربة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوّع البيئي والبيولوجي".

استدامة شاملة

وشملت المشاريع الزراعية لبلدية دبي خلال العام 2024، تنفيذ أعمال زراعية لتجميل وتخضير عدد من التقاطعات الرئيسة والجسور من ضمنها؛ تقاطعات شارع الشيخ زايد مع شارع الجمايل، وشارع الخوانيج، وتقاطعات شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، وشارع الميدان، وشارع أم سقيم. كما شملت تنفيذ مشاريع تجميل زراعية على شارع الشيخ راشد بن سعيد، والاتحاد، ودبي العين، وبعض الطرق الداخلية للمناطق السكنية، من بينها؛ المزهر، والبرشاء، وند الحمر، وند الشبا، ومردف، وأبو هيل، وعود المطينة.

وتنوّعت الأشجار التي زرعتها البلدية بين أشجار البيئة المحلية، مثل؛ الغاف، والسدر، والسمر، وأشجار الزينة الأخرى كالنيم، والزيتون، والياسمين الهندي، وأشباه النخيل، إضافةً إلى العديد من الأنواع الأخرى التي تتميز بكونها دائمة الخضرة ومنها؛ أشجار واشنطونيا، وبسماركيا، وبوسيدا، وبونسيانا، وبونجاميا، وأكاسيا فرنسيانا.

إلى جانب ذلك، تحرص بلدية دبي من خلال برامجها في مجال الزراعة التجميلية على اتباع أحدث الممارسات الزراعية التقنية الحديثة والمستدامة، وتوظيفها في تهيئة البنية التحتية المتكاملة لعمليات الري التي تعمل وفق نظام عالي الجودة والكفاءة يحقق وفورات كبيرة في كميات المياه المستهلكة، إضافةً إلى اعتمادها الكامل على المياه المُعاد تدويرها لري المشاريع، بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد البيئية والطبيعية.

مشتل ورسان

وفي سياقٍ متصل، أنتج مشتل بلدية دبي في منطقة ورسان خلال العام 2024، نحو 48 مليون و130 ألف شتلة بأنواعها المختلفة من بينها الزهور الموسمية، وأشجار الزينة، بما فيها أشجار البيئة المحلية والأنواع الأخرى من النباتات كمغطيات التربة والأسوار النباتية، حيث استخدمت بلدية دبي 98% من إنتاج المشتل من الأشجار والنباتات في مشاريعها وعملياتها الزراعية لتخضير وتشجير الإمارة خلال العام الماضي.

وساهمت مبادرات بلدية دبي في مجال التشجير والزراعة التجميلية في خلق بيئة أكثر استدامةً وصحةً وجمالًا في دبي، إذ ارتفع عدد الأشجار التي يتم زراعتها سنوياً من 35,666 شجرة في 2017 إلى 216,500 شجرة في 2024. فيما تضاعفت المساحات الخضراء الواقعة ضمن إشراف البلدية منذ العام 2011 بنسبة 100% لتصبح أكثر من 52 مليون متر مربع من المساحات المزروعة في الإمارة حتى نهاية 2024.

وتندرج المشاريع الزراعية التي تُنفذها بلدية دبي ضمن مساعيها المتواصلة لتطوير الإطلالة الحضارية للإمارة وتأكيد جاذبيتها، وإضفاء هوية بصرية جمالية تعكس المزيج الفريد بين الطابع العمراني المتميز، والمساحات الخضراء وفق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة عالمياً.