شرطة دبي وقرية سند تبحثان دعم أصحاب الهمم

استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي وفداً من قرية سند، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتنفيذ برامج وخدمات تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجالات كافة.

حضور

حضر اللقاء النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومحمود محمد عبدالرحيم محمود، المدير الإقليمي، ومحمد هاشم حسن، مدير العمليات والجودة، ومحب كرشيد مير، المدير المالي، وحنين عصمت أبوبكر، مديرة قسم الاستدامة والعلاقات المجتمعية، وعايدة عبدالغفور العوضي، مسؤولة قسم التسجيل والعلاقات، وماجد الشيخ، المستشار الإعلامي، وسميرة ثابت، عضو المجلس.

علاقات شراكة

وأكد النقيب المزروعي حرص المجلس على توطيد علاقات الشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز وتحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتسهيل مشاركتهم الفعالة في الأنشطة والمبادرات المجتمعية بهدف تمكينهم، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية بأن تكون مدينة دبي شاملة ومستدامة.







