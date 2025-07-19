بحث تطوير منظومة العمل الخيري في دبي

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماع المجلس الاستشاري لتطوير العمل الخيري في إمارة دبي، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، ورئيس المجلس الاستشاري، وبحضور معالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ومعالي حصة عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية في الإمارة.

وأكد المهيري في مستهل هذا الاجتماع أهمية هذا اللقاء التنسيقي الذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخيري.

مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو تطوير منظومة العمل الخيري في دبي، ومواكبة تطلعات المجتمع وتحديات المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد في العمل الإنساني المستدام. خلال الاجتماع، تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل الخيري.

كما استعرض المشاركون سبل التطوير المتاحة والآليات المناسبة لتعزيز كفاءة الأداء واستدامة العطاء الخيري، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وتوظيف أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري والاجتماعي.

وأضاف المهيري : «نؤمن بأن تطوير العمل الخيري لا يكون إلا بالشراكة الفاعلة، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات بين كافة الجهات العاملة في هذا الميدان الخيري ، بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي المرجو، ويدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل».