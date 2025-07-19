إدارة إسعاد المجتمع بشرطة دبي تحصد 13 جائزة عالمية ومحلية

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، الدور الاستثنائي الذي تقوم به الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في دعم وتحقيق التكامل مع مختلف القطاعات الشرطية، لتحقيق التوجه الاستراتيجي في أن تكون دبي «المدينة الآمنة»، إلى جانب العمل على تحقيق التوجه الاستراتيجي في إسعاد أفراد المجتمع من خلال المبادرات النوعية التي يتم إطلاقها.

وأشاد بالمبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية والخدمية والتطوعية والحملات التسويقية، والمشاريع التي يتم تنفيذها على مدار العام، للمساهمة في تعزيز التواصل المجتمعي، وتحقيق التوجه الحكومي نحو رفع مؤشرات السعادة المجتمعية، وتصفير البيروقراطية، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير رأس المال البشري بكفاءة وفاعلية.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة. واطلع اللواء الدكتور أحمد المهيري على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وحصدت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع 13 جائزة عالمية ومحلية، إلى جانب حصول قناة اليوتيوب لشرطة دبي على الدرع الفضية لتجاوزها عدد المتابعين 100 ألف متابع كأول جهة حكومية تحصل عليها، إلى جانب إطلاق منصة تطوعية مجتمعية كأول جهة شرطية تطلقها، ووصول عدد مشاهدات الفيديو التوعوي الخاص بحملة «صيف بلا حوادث»، إلى ما يزيد على 2.7 مليون مشاهدة.