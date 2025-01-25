«كهرباء دبي» تبحث شراكات عالمية لتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، خلال زيارة ركزت على تعزيز الشراكات العالمية لتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة.

وتناولت المحادثات إمكانية التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وأوكلاهوما بهدف تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء وتحدث الطاير عن رؤية دبي للاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والحلول المبتكرة الرائدة لمستقبل مستدام من خلال أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للاقتصاد الأخضر.

واستعرض الطاير مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة والمبتكرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل القدرة الإجمالية للمجمع إلى ما يزيد على 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، ومعايير نظام «WELL» الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيضم المبنى تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء «IoT»، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي.