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الإمارات

حمدان بن محمد يحضر تشييع جثمان علي مبارك آل فراج

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البيان

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الجمعة)، تشييع جثمان المغفور له بإذن الله تعالى علي مبارك آل فراج.

وقد أدى سموه صلاة الجنازة على الفقيد في العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته.

وكان سموه نعى الراحل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مرفقاً بيتين شعريين لسموه قال فيهما:

على كثر هالناس والله ما فيهم

مثلك يا بن فراج في عين حمدان

بياض قلبك لو يوزَّع عليهم

لقيت كل الناس ما تحمل أضغان