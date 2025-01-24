تخريج الدفعة الـ 32 لأكاديمية شرطة دبي الأربعاء المقبل

أعلنت أكاديمية شرطة دبي انعقاد حفل تخريج الدفعة 32 من المرشحين والدفعة 5 من المرشحات للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وعددهم 78 خريجاً وخريجة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في ميدان الأكاديمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط بالجداف، ترأسه العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وبحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والأفراد، وعدد من الإعلاميين.

وأكد العميد بدران الشامسي، أن أكاديمية شرطة دبي تحتفي كل عام بتخريج نخبة من أبناء وبنات الوطن، وتسهم في رفد المجتمع المحلي والعربي بخريجين وخريجات من أكفأ العناصر الأمنية، الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من العلم والمعرفة والانضباط والمهارات التكتيكية الذاتية التي تؤهلهم لخدمة أوطانهم بكل كفاءة واحترافية.

وأشار العميد الشامسي إلى واحد من أهم الإنجازات التي شرعت الأكاديمية في تقديمها لعموم المتخصصين والضباط على مستوى العالم منذ العام الماضي، وهو الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدوليةPIL، والهادف إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين .

بدوره، أكد العميد الدكتور سلطان الجمال، أن أكاديمية شرطة دبي تعد اليوم من أبرز الصروح التعليمية والتدريبية في مجال الأمن والشرطة على مستوى المنطقة .

وقال العميد عبدالعزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة، رئيس لجنة التخريجات العسكرية،تعمل الأكاديمية على تهيئة الطالب ليتحول إلى الحياة العسكرية، بالاستناد إلى تدريبات عسكرية مكثفة من جانبه، قال العقيد الدكتور أحمد محمد الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، إن الأكاديمية تواصل تقديم بيئة تعليمية مبتكرة ومتطورة، بما يتماشى مع أحدث أساليب التدريب والتعليم في العالم.

مفهوم الابتكار

وقال العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، في الإدارة العامة للشؤون الإدارية: «تعتبر أكاديمية شرطة دبي من المؤسسات الرائدة في تأهيل وتدريب رجال الأمن والشرطة بما يواكب أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في المجال. وتسعى إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بواجبهم بأعلى كفاءة.