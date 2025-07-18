شرطة دبي تبحث السيناريوهات المستقبلية لأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة 2040

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «السيناريوهات المستقبلية لأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة 2040»، بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات من القطاع الخاص، وأكثر من 60 خبيراً ومختصاً في هذا المجال.

وتهدف الورشة إلى إعداد دراسة استشرافية داعمة لصناع القرار، من خلال تحليل التوجهات المستقبلية واستكشاف السيناريوهات المُحتملة ذات الصلة بأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويساهم في تطوير نماذج مرنة وقابلة للتكيّف.

وافتتح الورشة اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات المشاركة.

وأكد اللواء بن غليطة أن تنظيم الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويُجسد حرص القيادة العامة على دعم الجهود الوطنية لاستشراف المستقبل، موضحاً أن الورشة تسعى لمواءمة السياسات والخطط الأمنية مع المبادرات الوطنية بعيدة المدى، مثل «خطة دبي الحضرية 2040» و«مئوية الإمارات 2071».

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور الغسيه أن الورشة ناقشت تأثير التحولات العالمية والإقليمية في المجالات الأمنية والعلمية والاجتماعية، وحددت مجموعة من التحديات والفرص المستقبلية، كما تناولت تطوير تصورات تحليلية تدعم صناع القرار في وضع الخطط البديلة وتُحفز الابتكار في التصدي للتحديات المُحتملة.