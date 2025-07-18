قيادات حكومية في دبي تزور المخيم الصيفي لـ«فرجان دبي» وخدمة «الأمين»

واللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، فعاليات المخيم الصيفي 2025 الذي تنظمه «فرجان دبي» بالتعاون مع خدمة «الأمين»، وذلك في مدارس دبي بمنطقة الخوانيج.
حيث حرصوا على متابعة مقدمي الورش والاطلاع على المحتوى الذي يستهدفون نقله إلى الأطفال، ومنه على سبيل المثال كيفية حماية الأطفال لأنفسهم من الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى ورش عن الدفاع المدني وآليات التعامل مع الحرائق والأرقام التي يمكن الاتصال بها في أوقات نشوب الحريق.
وأكد المسؤولون أن ما يتضمنه المخيم من برامج متميزة ومحتوى توعوي وتربوي موجّه للأطفال والناشئة، يعكس رؤية واضحة تستشرف المستقبل وتؤمن بأهمية الوقاية والتنشئة الإيجابية في سن مبكرة، لما لها من أثرٍ مباشر في ترسيخ أمن الفرد والمجتمع، وإعداد جيل أكثر وعياً بقضايا وطنه.
مشيدين بدور «فرجان دبي» في تعزيز الروابط المجتمعية، إذ يعكس مضمون الورش جهداً منظماً وشراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع، وهو ما يدعم رؤية الدولة وإمارة دبي في تنمية الطفل الإماراتي ضمن بيئة آمنة ومُلهمة.