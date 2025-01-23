"طرق دبي" تُنفذ 25 حملة تفتيشية على جميع أنشطة نقل الركاب خلال 2024

نفذت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، خلال العام الماضي (25) حملة تفتيشية، نتج عنها أكثر من (606) آلاف و(430) عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة في جميع أنشطة نقل الركاب وتتعلّق هذه المخالفات بـالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة إلى أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية الميدانية في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام في إمارة دبي، وجعل التنقّل اليومي، أكثر سهولة واستدامة.

وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: نُظمت بعض من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي: القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات، مشيراً إلى الدور المهم، الذي تؤديه هذه الحملات، في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، وهو ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق إمارة دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة، التي تؤثر بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة وسمعة الإمارة، باعتبارها مدينةً عالميةً تتميز بتقديم خدمات راقية لسكانيها وزائريها، وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم، بفضل ما تتميز به من أمن وأمان، وبنى تحتية رصينة، ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

وحث البلوشي الجمهور على الالتزام بدفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة إلى الالتزام بقوانين أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل النقل التابعة للهيئة، وغيرها من أنشطة نقل الركاب في إمارة دبي، إضافة إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها الهيئة في تقديم خدمات تليق بالسكان، والزوار القادمين إليها، من مختلف بلدان العالم.