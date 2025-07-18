«إقامة دبي»: دعم القيادة يسهم في تعزيز روح التميز والإبداع

أعربت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن بالغ الامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المكرمة السامية التي أمر بها سموه بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الإدارة، تقديراً لعطائهم وإخلاصهم في خدمة الوطن.

وعبّر الفريق محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يقدمه سموه من دعم متواصل ورؤية قيادية ملهمة تُسهم في تحفيز كوادر الإدارة وتعزيز روح التميز والإبداع لديهم.

مؤكداً أن هذه المكرمات السامية تمثل دعامة استراتيجية لتحفيز الطاقات نحو المزيد من العطاء. وأضاف قائلاً: «إن هذه الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة تُمثل مصدر فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمجتمع، بما يواكب مكانة دبي العالمية كمدينة مستقبلية نابضة بالحياة ومركز رائد في مجالات الأعمال والسياحة والابتكار».

واختتم المري بتهنئة جميع الزملاء الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وداعياً إياهم إلى أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يواصلوا مسيرة التميز بما يعكس صورة مشرفة للإدارة، ويخدم أهدافها الاستراتيجية في خدمة الوطن والمجتمع.