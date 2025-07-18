تفاعل مجتمعي مع فعاليات الصيف في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب

اختتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب في دبي فعاليات صيف 2025 التي امتدت على مدار أربعة أيام (8، 9، 15 و16 يوليو الجاري)، برعاية رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور.

وبمشاركة متميزة من جهات حكومية ومختصين، في خطوة تعكس التزام المركز بدوره المجتمعي في تعزيز الثقافة الدينية والمعرفة الفنية لدى مختلف شرائح المجتمع. وشهدت الفعاليات، التي تنظم للعام الثاني على التوالي، تنفيذ ثلاث ورش عمل تفاعلية، جاءت بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، بهدف تمكين المشاركين بمهارات عملية في مجالات الإبداع الرقمي، والإنتاج المرئي، والصحة العامة.