«دبي للصحافة» وأكاديمية دبي للإعلام ينظمان برنامجاً مشتركاً حول دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام

نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام برنامجاً مشتركاً عن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام تضمّن جلسات معرفية وورش عمل تفاعلية لاستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام، وذلك في إطار حرص النادي على مواكبة التوجهات الرقمية المستقبلية، وإيماناً منه بأهمية تطور وسائل الإعلام.

واستهدف البرنامج المشترك تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بكفاءة بين المتخصصين في العمل الإعلامي بالمنطقة، وتمكينهم من استكشاف الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير عملياتهم الإعلامية.

الذكاء الاصطناعي

وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة عن تقديرها لأكاديمية دبي للإعلام على جهودهما في إطلاق هذا البرنامج المشترك مع نادي دبي للصحافة، والذي ضم نخبة من خبراء الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقالت الملا إن البرنامج يبرز رؤية نادي دبي للصحافة الهادفة إلى تشكيل مشهد إعلامي مبتكر، وتمكين الكفاءات والمواهب بمهارات جديدة تدعم تطور قطاع الإعلام في المنطقة، ولا سيما تلك المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام..

مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل التزاماً واضحاً بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإعلام، ويجسد حرصنا على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتمهيد الطريق أمام الجميع للتكيف مع متطلبات صناعة الإعلام المستقبلية.

فرصة جديدة

وقالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، إن هذا التعاون المشترك بين أكاديمية دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة، يُمثل فرصة جديدة في مسار تطوير قدرات الإعلام في المنطقة.

وأضافت بوسمرة: تضمن البرنامج جلسات معرفية وورش عمل تفاعلية عقدت في مقر نادي دبي للصحافة، وأتاحت هذه الجلسات للعاملين في قطاع الإعلام تصميم وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، ما يسهم في تعزيز وجودة الفرص المستقبلية القادمة.

وأكدت أن برنامج دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام، يمثل منصة مثالية لتطوير نماذج عمل إعلامية مبتكرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف مع المشاركين الآخرين.

ونظمت الأكاديمية بالتعاون مع نادي دبي جلسات حوارية لاستكشاف الفرص والتحديات ودمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الإعلام.

واستعرضت واحدة من الجلسات تحت عنوان «من المختبر إلى غرفة الأخبار: قصص نجاح تحويل الذكاء الاصطناعي إلى واقع إعلامي»، تجارب عملية ناجحة لمؤسسات إعلامية رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النتائج الملموسة والدروس المستفادة في مجالات إنتاج المحتوى والتحليلات والتوزيع.

وشارك فيها مجموعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال ومنها إنغرام مايكرو، وجي آند كي، وفوربس، وCNBC العربية، والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة دبي للإعلام.

كما شاركت مجموعة من المؤسسات والشركات المتخصصة في جلسة عقدت تحت عنوان «نقطة التحول: مواجهة التحديات المتصاعدة للذكاء الاصطناعي في الإعلام - الحقيقة، الاتزان، والشمولية والملكية الفكرية»، بمشاركة كل من شركة دل المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجامعة أبوظبي، وقناة سكاي نيوز عربية، وقناة الشرق للأخبار، و«البيان»، وناقش المشاركون التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع الإعلامي مع انتشار الذكاء الاصطناعي، من المحتوى المزيف إلى قضايا الانحياز والفجوة اللغوية، مع استكشاف الحلول العملية لهذه التحديات.

جدير بالذكر أن البرنامج المشترك بين نادي دبي للصحافة وأكاديمية دبي للإعلام ركز على تحديد الفرص المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار في القطاع الإعلامي وتصميم الحلول المبتكرة، والأخطار المحتملة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما عمل البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير استراتيجيات مستقبلية فعّالة للذكاء الاصطناعي.