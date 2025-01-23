«دبي الصحية» تفتح باب التسجيل في الدراسات الطبية العليا

أعلنت «دبي الصحية» عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا «الامتياز والإقامة والزمالة» في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتضم للمرة الأولى برنامجي الزمالة في «طب الكلى للأطفال وطب السكتة الدماغية»، بهدف توفير كوادر طبية عالية الكفاءة في التخصصات الدقيقة، وتعزيز جودة التعليم الصحي.

وقال الأستاذ الدكتور سليمان العمران، عميد الدراسات الطبية العليا في الجامعة، إن دبي الصحية تحرص على توفير البرامج النوعية، التي تسهم في تعزيز قدرات وكفاءة الكوادر الطبية، في إطار خطتها الرامية إلى إعداد جيل متميز من المختصين في القطاع الصحي.

وأوضح أن إجمالي عدد برامج الدراسات الطبية العليا التي تقدمها الجامعة ارتفع ليصل إلى 41 برنامجاً في تخصصات مختلفة، من بينها 22 برنامج إقامة، و17 برنامجاً للزمالة، وبرنامجي امتياز.