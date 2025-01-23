أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتح باب التسجيل في «أكاديمية مهارات المستقبل»، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المؤسَّسة والبرنامج بالتعاون مع منصة كورسيرا التعليمية، بهدف سد الفجوة المهارية في المنطقة العربية ورفد الأفراد بالمهارات المهنية والأكاديمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة وضمان مستقبل متطور ومستدام.

وتسعى الأكاديمية إلى بناء مساراتها التعليمية بحسب الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل، وترتكز على تطوير وتنمية مجموعة كبيرة من المهارات، تتضمن المهارات القابلة للنقل، مثل المهارات الشخصية والمهارات الرقمية والاستعداد الوظيفي؛ إلى جانب مهارات ريادة الأعمال.

وتشمل المهارات الفنية والإدارية والمالية؛ فضلاً عن المهارات التقنية والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والتعلم الآلي، وسلسلة الكتل، وتحليل البيانات وغيرها.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يسرنا فتح باب التسجيل مجدداً في أكاديمية مهارات المستقبل، التي نعدّها مبادرة حيويّة في سبيل تحسين حياة الأفراد عبر رفدهم بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات الغد.

ويأتي ذلك تأكيداً لإيماننا بأن الاستثمار في بناء الطاقات البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، والأساس المتين لتعزيز قدرة الأفراد على الإسهام الفعال في مجتمعاتهم».

وقال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تشير التقارير العالمية إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستحدث تغيرات جذرية في سوق العمل بحلول سنة 2030، ما يؤكد الضرورة القصوى لتمكين المواطنين في منطقة الدول العربية من اكتساب مهارات جديدة لضمان الاستمرار والنجاح في سوق العمل المستقبلي.

ما يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية عبر قوى عاملة مهارية. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه دعم المجتمعات وبالأخص المحرومة والضعيفة لبناء مستقبل أفضل».

وتوفِّر الأكاديمية طريقتين للتسجيل في برامجها، وتتيح الأولى للمهتمين الانضمام من تلقاء أنفسهم عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني للأكاديمية. أما الطريقة الثانية فتعتمد على ترشيح المتعلمين من قبل الجهات الشريكة، سواء كانت جهات حكومية أو منظمات غير ربحية أو جمعيات صناعية أو مؤسسات أخرى. وذلك بهدف استغلال خبرات وشبكات هذه الجهات للوصول إلى فئات معينة يمكنها الاستفادة من المبادرة وتلبية احتياجات مهارية معينة.

كما عمدت الأكاديمية إلى تقديم خطوات سهلة للمشاركة، تبدأ بالتسجيل بإجراءات مبسطة من دون الحاجة إلى تعبئة استمارات طويلة، ويكفي تقديم بطاقة هوية صالحة للتحقق من الهوية، مع ضمان التعامل الجدي مع مسألة الخصوصية وسرية التفاصيل.

ثم اختيار المسار المناسب لمتطلبات الفرد وطموحاته بعد التعرف إلى المسارات المتعددة في قسم دليل البرنامج. وقد عملت الأكاديمية على جعل البرنامج مستمراً، أي يمكن للجميع التسجيل في أي وقت وأي يوم.

عند إكمال مسار التعلم، سيحصل المتعلمون على مجموعة من الشهادات إضافة إلى شارة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وكورسيرا، توضح المهارات التي اكتسبوها.