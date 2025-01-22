"طرق دبي" تحاور أهالي الورقاء للاطلاع على مقترحاتهم وبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم

عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، جلسة حوارية لأهالي منطقة الورقاء، بمشاركة عددٌ من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسات والقطاعات المعنية في الهيئة، وحضر الجلسة الحوارية، التي أقيمت في حديقة سفاري دبي أهالي المنطقة، وأصحاب المشاريع والمحلات التجارية، واستعرضت الهيئة خلال الجلسة أبرز المبادرات ومشاريع الطرق، التي تنفذ في الورقاء.

تأتي هذه الجلسة الحوارية، ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى التواصل المباشر مع أهالي المناطق السكنية في مختلف مناطق إمارة دبي، والاستماع إلى مقترحاتهم والملاحظات والأفكار التي يرغبون بطرحها، وكذلك الرد على تساؤلاتهم بما يحقق الغاية الاستراتيجية في "إسعاد المتعاملين".

ورحب أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بالحضور، وأثنى على تواجدهم في هذه الجلسة، مؤكداً اهتمام الهيئة بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والارتقاء في تقديم خدمات تلبي تطلعاتهم، وحرص الهيئة الدائم على إسعاد الجمهور، وتوفير كل ما يسعد المواطنين وأهالي ورواد جميع مناطق إمارة دبي من خلال الإصغاء إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

فيما استعرض حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أبرز الأعمال المرورية والمبادرات، التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إلى جانب المشاريع الجارية الهادفة من خلالها إلى تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في منطقة الورقاء، مؤكداً سعي الهيئة إلى تعزيز التعاون وتحقيق أعلى مستويات سعادة المتعاملين عن خدمات الهيئة.

وتطرق الجمهور إلى المشاريع التطويرية التي ستنفذها الهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي ستسهم في خفض الأحجام المرورية، وتحديداً في مداخل ومخارج منطقة الورقاء، وفي منطقة المدارس، وبدورها أكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ المشاريع التي تخدم أهالي ومرتادي الورقاء، حيث جاري تنفيذ مدخل ومخرج إضافي من شارع الشيخ محمد بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إلى جانب تطوير الطريق الرئيسي المار في منطقة البنايات السكنية بالورقاء من خلال توسعته من مسار إلى مسارين في كل اتجاه مع توفير مواقف للمركبات ومسار للدراجات الهوائية.

الجدير بالذكر أن الهيئة انتهت مؤخراً من إنجاز أعمال التحسينات بالقرب من مدرسة جميس الخليج الدولية بمنطقة الورقاء، حيث تم تنفيذ مواقف إضافية بسعة تبلغ 150 موقف، بالإضافة إلى تأمين المداخل والمخارج لساحات المواقف الجديدة، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول وخروج المركبات خلال مرحلة نزول وصعود الطلبة في تلك المناطق الدراسية. وتسهم هذه التحسينات المرورية في خفض الازدحامات وتقليص زمن التأخير بمعدل يتراوح ما بين 35% إلى 50%.