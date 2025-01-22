«إسلامية» وبلدية دبي تناقشان الارتقاء بخدمات المجتمع

استقبل أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وذلك في مبنى الدائرة في الممزر، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين.

حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة، وتبادل الأفكار والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

وتناولت الزيارة مناقشة مجالات التعاون المشترك، ومنها إدارة المساجد والمرافق الدينية، وتعزيز القيم المجتمعية، والحفاظ على البيئة والاستدامة، مما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية يعد عنصراً رئيساً لدفع عجلة التقدم والابتكار في الإمارة.

مشيراً إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود الدائرة في تحسين البنية التحتية للمساجد، وتطوير الحلول البيئية المستدامة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتفعيل مبادرات تعزز من الوعي المجتمعي بالاستدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي في بناء مدينة أكثر سعادة واستدامة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن هذه الزيارة تعكس الالتزام برؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز التكامل الفعال بين الجهات الحكومية، لا سيما في مجالات تخصيص أراض المساجد والمصليات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المجتمعية المشتركة بما يسهل على أفراد المجتمع الحصول على تلك الخدمات بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.