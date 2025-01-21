«دبي لرعاية النساء والأطفال»: 2024 عام استثنائي حافل بالإنجازات

استعرضت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي، مؤكدة التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق مجتمع أكثر أماناً ودعم رؤية دبي في تعزيز حماية النساء والأطفال من خلال تطوير برامجها ومبادراتنا وفق أعلى المعايير الدولية ولتظل المؤسسة صوتاً لكل طفل وامرأة.

وأكدت المنصوري أن عام 2024 كان استثنائياً حافلاً بالإنجازات التي ترجمت طموحات «أجندة دبي الاجتماعية 33» إلى واقع ملموس، حيث شهد العديد من الفعاليات والمبادرات والبرامج الداعمة للمرأة والطفل على حد سواء، منها استضافة وتنظيم الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «لكل طفل صوت»، بمشاركة أكثر من سبعين ممثلاً ومسؤولاً حكومياً.

الحملة البرتقالية

ولم تغفل المؤسسة دعم المرأة من خلال مبادرات متنوعة، أبرزها تنظيم بطولة البادل تحت شعار «نحن لها سند»، ضمن فعاليات الحملة البرتقالية العالمية بمشاركة أكثر من 200 شخص، وحملت رسائل مجتمعية مهمة لرفع الوعي بقضايا المرأة وتعزيز دورها، كما قدمت المؤسسة برامج مبتكرة مثل برنامج العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة، الذي حقق نجاحاً لافتاً منذ إطلاقه واستفاد منه 255 شخصاً وتم تدريب 30 مختصاً.

مبادرات

وقالت المنصوري، إن المؤسسة أطلقت العام الماضي أيضاً برنامج «الأسرة الإيجابية»، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار الأسري، وترسيخ القيم العائلية، وشهد إطلاق دليل شامل للوالدية الإيجابية وورش عمل تطبيقية هدفت إلى تمكين الأفراد وتعزيز التماسك الأسري.

وأضافت أن المؤسسة أيضاً أطلقت حملات مبتكرة مثل «اللطف يجعلنا أقوى» و«طفولتهم ليست محتوى للشهرة»، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى حماية الأطفال من السلوكيات السلبية والمخاطر الرقمية من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحماية الإلكترونية.

وأوضحت المنصوري أن المؤسسة أطلقت حملة «نتعهد لأجلكم» بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ضمن حملة تسوية أوضاع المخالفين، حيث استهدفت النساء الأكثر عرضة لهذه الجريمة، كما نظمت عدداً من المحاضرات الافتراضية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدعم من«يو بي أس» تناولت سبل الوقاية من الاستغلال والاتجار بالبشر مستهدفة 43 مركزاً واستفاد منها أكثر من 1200 شخص من فئة العمالة المساعدة.

وأعربت المنصوري عن فخرها بحصول المؤسسة على جوائز مرموقة مثل جائزة «حسن ويراجودا للحماية 2023» من وزارة الخارجية الإندونيسية، وجائزة النيابة العامة للتميز، مؤكدة أن هذه الجوائز تعكس ريادة المؤسسة في مجال دعم النساء والأطفال.

ولفتت إلى أن المؤسسة شاركت كذلك في الجلسة الثامنة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمؤتمر البرتغال الدولي، استعرضت خلالها تجاربها الرائدة في حماية ودعم الضحايا، كما أطلقت قناة «برودكاست وعي» وحساباً على منصة تيك توك لتوسيع نطاق الوعي لكافة فئات المجتمع، فضلاً عن تنظيمها لورش عمل افتراضية تناولت موضوعات مهمة مثل مكافحة التنمر الإلكتروني وورشة أدركِ قيمتك.

وقالت المنصوري، إن العام 2024 شهد تنظيم فعاليات متنوعة مثل فعالية «اللطف يجعلنا أقوى» وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، واستفاد منها أكثر من 1000 طفل، كما نظمت المؤسسة ورشاً توعوية لتعزيز القيم الأسرية الإيجابية، والتي استفاد منها أكثر من 960 شخصاً.